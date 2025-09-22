Hombre queda hospitalizado tras ser baleado durante procedimiento policial en La Serena: habría amenazado a transeuntes con un hacha

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Un ciudadano colombiano fue hospitalizado en La Serena tras recibir un impacto balístico durante un procedimiento de Carabineros en la población Juan Soldado, región de Coquimbo.

Según los primeros antecedentes, el hombre habría amenazado con un hacha a transeúntes y comerciantes del sector, lo que derivó en la intervención policial.

Por instrucción de la Fiscalía Macro Zona Norte, la Brigada de Homicidios de la PDI asumió las indagatorias para esclarecer lo ocurrido.

El herido permanece internado

El subprefecto José Cáceres, jefe de la unidad en La Serena, explicó que “personal especializado se trasladó hasta el hospital, donde ingresó una persona lesionada por impacto balístico”.

Añadió que el hecho “habría ocurrido en el contexto de un procedimiento policial realizado por Carabineros” y precisó que la investigación se encuentra en su primera etapa, enfocada en “el levantamiento de evidencias y entrevistas a los funcionarios policiales”.

El herido permanece internado en el Hospital de La Serena, mientras detectives y peritos continúan trabajando en el caso, que aún está en desarrollo.