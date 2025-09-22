;

Hombre queda hospitalizado tras ser baleado durante procedimiento policial en La Serena: habría amenazado a transeuntes con un hacha

La PDI investiga el hecho ocurrido en la población Juan Soldado, donde una persona extranjera recibió un disparo.

Martín Neut

Paulina Marín

Hombre queda hospitalizado tras ser baleado durante procedimiento policial en La Serena

Hombre queda hospitalizado tras ser baleado durante procedimiento policial en La Serena

01:13

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Un ciudadano colombiano fue hospitalizado en La Serena tras recibir un impacto balístico durante un procedimiento de Carabineros en la población Juan Soldado, región de Coquimbo.

Según los primeros antecedentes, el hombre habría amenazado con un hacha a transeúntes y comerciantes del sector, lo que derivó en la intervención policial.

Revisa también:

ADN

Por instrucción de la Fiscalía Macro Zona Norte, la Brigada de Homicidios de la PDI asumió las indagatorias para esclarecer lo ocurrido.

El herido permanece internado

El subprefecto José Cáceres, jefe de la unidad en La Serena, explicó que “personal especializado se trasladó hasta el hospital, donde ingresó una persona lesionada por impacto balístico”.

Añadió que el hecho “habría ocurrido en el contexto de un procedimiento policial realizado por Carabineros” y precisó que la investigación se encuentra en su primera etapa, enfocada en “el levantamiento de evidencias y entrevistas a los funcionarios policiales”.

El herido permanece internado en el Hospital de La Serena, mientras detectives y peritos continúan trabajando en el caso, que aún está en desarrollo.

Contenido patrocinado

Rosé de BLACKPINK revela el demo de &#039;APT.&#039;: Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

Rosé de BLACKPINK revela el demo de 'APT.': Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía &#039;aterrada&#039; por esta razón

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía 'aterrada' por esta razón

&#039;Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir&#039;

'Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir'

Karol G evoca el estilo de Adele con deslumbrante vestido en el Vaticano

Karol G evoca el estilo de Adele con deslumbrante vestido en el Vaticano

¡Bravo! Mon Laferte al Latin Grammy 2025: Compite con Karol G y Bad Bunny

¡Bravo! Mon Laferte al Latin Grammy 2025: Compite con Karol G y Bad Bunny

Histórico restaurante chileno se vuelve el panorama favorito para las Fiestas Patrias 2025: Ubicado en pleno Barrio Italia en Santiago

Histórico restaurante chileno se vuelve el panorama favorito para las Fiestas Patrias 2025: Ubicado en pleno Barrio Italia en Santiago

&#039;Lo pospusimos demasiado tiempo&#039;: Sylvester Stallone revela que su idea de una precuela de «Rambo» con IA fue descartada

'Lo pospusimos demasiado tiempo': Sylvester Stallone revela que su idea de una precuela de «Rambo» con IA fue descartada

Milo J revela el tracklist de su nuevo disco: colaboraciones con Silvio Rodríguez, Akriila y más

Milo J revela el tracklist de su nuevo disco: colaboraciones con Silvio Rodríguez, Akriila y más

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad