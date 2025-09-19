La modelo Camila Andrade decidió alzar la voz luego de que Karen, hermana de Francisco Kaminski, la calificara de “fría, calculadora y aprovechadora” tras el término de su relación con el locutor radial.

En conversación con Zona de Estrellas, Andrade rechazó tajantemente las acusaciones y aclaró que fue el propio Kaminski quien expuso públicamente el quiebre.

“Qué triste todo esto, pero ante una acusación así no podré quedarme callada”, expresó.

La polémica con la familia Kaminski

Los cuestionamientos de su excuñada surgieron durante una entrevista con Cecilia Gutiérrez, donde Karen afirmó que Andrade había actuado con frialdad y aprovechamiento.

Ante esto, la modelo replicó con dureza: “¿En qué momento se supone que ella sale a hablar de lo que están diciendo de su hermano, cuando fue él quien revivió esta situación en Instagram, aclarando su soltería? ¿Atacada de qué se sintió supuestamente Karen y su familia? Eso no se entiende”, sostuvo.

En esa línea, la modelo también se defendió de las insinuaciones sobre un supuesto interés económico. “¿Te parece que yo sería una mujer interesada si me emparejé con una persona que tenía ese nivel de deuda?”, afirmó.

Finalmente, Andrade aseguró que las palabras de su excuñada responden más a un conflicto familiar que a la realidad del término de su relación con Kaminski.

“Ella cuenta un lado de la historia del despecho de su hermano. Y lo extraño es que la familia no salió a hablar de las demás personas que lo trataron de aprovechador durante años”, concluyó.