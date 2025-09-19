;

“Qué triste todo esto, pero ante una acusación así no podré quedarme callada”

Camila Andrade responde críticas de su excuñada tras quiebre con Francisco Kaminski.

Javiera Rivera

“Qué triste todo esto, pero ante una acusación así no podré quedarme callada”

La modelo Camila Andrade decidió alzar la voz luego de que Karen, hermana de Francisco Kaminski, la calificara de “fría, calculadora y aprovechadora” tras el término de su relación con el locutor radial.

En conversación con Zona de Estrellas, Andrade rechazó tajantemente las acusaciones y aclaró que fue el propio Kaminski quien expuso públicamente el quiebre.

“Qué triste todo esto, pero ante una acusación así no podré quedarme callada”, expresó.

Revisa también:

ADN

La polémica con la familia Kaminski

Los cuestionamientos de su excuñada surgieron durante una entrevista con Cecilia Gutiérrez, donde Karen afirmó que Andrade había actuado con frialdad y aprovechamiento.

Ante esto, la modelo replicó con dureza: “¿En qué momento se supone que ella sale a hablar de lo que están diciendo de su hermano, cuando fue él quien revivió esta situación en Instagram, aclarando su soltería? ¿Atacada de qué se sintió supuestamente Karen y su familia? Eso no se entiende”, sostuvo.

En esa línea, la modelo también se defendió de las insinuaciones sobre un supuesto interés económico. “¿Te parece que yo sería una mujer interesada si me emparejé con una persona que tenía ese nivel de deuda?”, afirmó.

Finalmente, Andrade aseguró que las palabras de su excuñada responden más a un conflicto familiar que a la realidad del término de su relación con Kaminski.

Ella cuenta un lado de la historia del despecho de su hermano. Y lo extraño es que la familia no salió a hablar de las demás personas que lo trataron de aprovechador durante años”, concluyó.

Contenido patrocinado

Karol G evoca el estilo de Adele con deslumbrante vestido en el Vaticano

Karol G evoca el estilo de Adele con deslumbrante vestido en el Vaticano

¡Bravo! Mon Laferte al Latin Grammy 2025: Compite con Karol G y Bad Bunny

¡Bravo! Mon Laferte al Latin Grammy 2025: Compite con Karol G y Bad Bunny

Histórico restaurante chileno se vuelve el panorama favorito para las Fiestas Patrias 2025: Ubicado en pleno Barrio Italia en Santiago

Histórico restaurante chileno se vuelve el panorama favorito para las Fiestas Patrias 2025: Ubicado en pleno Barrio Italia en Santiago

&#039;Lo pospusimos demasiado tiempo&#039;: Sylvester Stallone revela que su idea de una precuela de «Rambo» con IA fue descartada

'Lo pospusimos demasiado tiempo': Sylvester Stallone revela que su idea de una precuela de «Rambo» con IA fue descartada

Milo J revela el tracklist de su nuevo disco: colaboraciones con Silvio Rodríguez, Akriila y más

Milo J revela el tracklist de su nuevo disco: colaboraciones con Silvio Rodríguez, Akriila y más

Kidd Voodoo llega a Bresh X Sátiros: Cuándo, dónde y entradas para la masiva fiesta de Halloween

Kidd Voodoo llega a Bresh X Sátiros: Cuándo, dónde y entradas para la masiva fiesta de Halloween

Miley Cyrus confirma el lanzamiento de &#039;Something Beautiful&#039; deluxe: ¿Cuándo se estrena?

Miley Cyrus confirma el lanzamiento de 'Something Beautiful' deluxe: ¿Cuándo se estrena?

&#039;Use Your Illusion&#039;, la obra maestra con la que Guns N&#039; Roses comenzó a separarse, cumple 34 años

'Use Your Illusion', la obra maestra con la que Guns N' Roses comenzó a separarse, cumple 34 años

¿Se viene un spin-off de El Verano en que Me Enamoré?: Todo lo que sabemos tras el fin de la serie

¿Se viene un spin-off de El Verano en que Me Enamoré?: Todo lo que sabemos tras el fin de la serie

Quién es Javiera Victoria, la joven señalada como la nueva pareja de Francisco Kaminski

Quién es Javiera Victoria, la joven señalada como la nueva pareja de Francisco Kaminski

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad