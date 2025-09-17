“Razones tuve de sobra”: Camila Andrade rompe el silencio tras su separación con Francisco Kaminski

Tras semanas de especulaciones sobre una posible separación, el romance entre Francisco Kaminski y Camila Andrade llegó a su fin.

En el podcast Bombastic, la periodista Cecilia Gutiérrez y el panelista Manu González abordaron el tema, asegurando que el término no habría sido amistoso.

“Por lo que me han comentado cercanos a la pareja, el quiebre fue con diferencias irreconciliables y en muy malos términos”, afirmó González.

De acuerdo con la versión entregada, una fuerte discusión habría marcado el punto final. Andrade le habría reprochado a Kaminski que la relación estaba afectando negativamente su vida personal y laboral.

Molesto, él habría decidido cortar definitivamente el vínculo.

En paralelo, en el programa Zona de Estrellas se comentó que el círculo íntimo del comunicador nunca tuvo una buena percepción de la exMiss Chile, llegando incluso a tildarla de “aprovechadora”.

Camila rompe el silencio

Mientras Kaminski negó anteriormente cualquier conflicto familiar, esta vez fue Camila Andrade quien decidió aclarar la situación en conversación con Hugo Valencia.

“Toda la información que se ha filtrado es falsa. El quiebre fue por otras razones profundas que me reservo por respeto a lo que alguna vez hubo”, expresó.

Finalmente, cerró el tema con un mensaje directo: “Razones tuve de sobra para terminar mi relación importante, eso es lo único que diré. Insisto, por respeto a lo que existió, no me referiré más al asunto”.