;

“Razones tuve de sobra”: Camila Andrade rompe el silencio tras su separación con Francisco Kaminski

Según la periodista Cecilia Gutiérrez, el término no habría sido amistoso.

Javiera Rivera

“Razones tuve de sobra”: Camila Andrade rompe el silencio tras su separación con Francisco Kaminski

Tras semanas de especulaciones sobre una posible separación, el romance entre Francisco Kaminski y Camila Andrade llegó a su fin.

En el podcast Bombastic, la periodista Cecilia Gutiérrez y el panelista Manu González abordaron el tema, asegurando que el término no habría sido amistoso.

“Por lo que me han comentado cercanos a la pareja, el quiebre fue con diferencias irreconciliables y en muy malos términos”, afirmó González.

De acuerdo con la versión entregada, una fuerte discusión habría marcado el punto final. Andrade le habría reprochado a Kaminski que la relación estaba afectando negativamente su vida personal y laboral.

Molesto, él habría decidido cortar definitivamente el vínculo.

En paralelo, en el programa Zona de Estrellas se comentó que el círculo íntimo del comunicador nunca tuvo una buena percepción de la exMiss Chile, llegando incluso a tildarla de “aprovechadora”.

Revisa también

ADN

Camila rompe el silencio

Mientras Kaminski negó anteriormente cualquier conflicto familiar, esta vez fue Camila Andrade quien decidió aclarar la situación en conversación con Hugo Valencia.

Toda la información que se ha filtrado es falsa. El quiebre fue por otras razones profundas que me reservo por respeto a lo que alguna vez hubo”, expresó.

Finalmente, cerró el tema con un mensaje directo: “Razones tuve de sobra para terminar mi relación importante, eso es lo único que diré. Insisto, por respeto a lo que existió, no me referiré más al asunto”.

Contenido patrocinado

Karol G evoca el estilo de Adele con deslumbrante vestido en el Vaticano

Karol G evoca el estilo de Adele con deslumbrante vestido en el Vaticano

¡Bravo! Mon Laferte al Latin Grammy 2025: Compite con Karol G y Bad Bunny

¡Bravo! Mon Laferte al Latin Grammy 2025: Compite con Karol G y Bad Bunny

Histórico restaurante chileno se vuelve el panorama favorito para las Fiestas Patrias 2025: Ubicado en pleno Barrio Italia en Santiago

Histórico restaurante chileno se vuelve el panorama favorito para las Fiestas Patrias 2025: Ubicado en pleno Barrio Italia en Santiago

&#039;Lo pospusimos demasiado tiempo&#039;: Sylvester Stallone revela que su idea de una precuela de «Rambo» con IA fue descartada

'Lo pospusimos demasiado tiempo': Sylvester Stallone revela que su idea de una precuela de «Rambo» con IA fue descartada

Milo J revela el tracklist de su nuevo disco: colaboraciones con Silvio Rodríguez, Akriila y más

Milo J revela el tracklist de su nuevo disco: colaboraciones con Silvio Rodríguez, Akriila y más

Kidd Voodoo llega a Bresh X Sátiros: Cuándo, dónde y entradas para la masiva fiesta de Halloween

Kidd Voodoo llega a Bresh X Sátiros: Cuándo, dónde y entradas para la masiva fiesta de Halloween

Miley Cyrus confirma el lanzamiento de &#039;Something Beautiful&#039; deluxe: ¿Cuándo se estrena?

Miley Cyrus confirma el lanzamiento de 'Something Beautiful' deluxe: ¿Cuándo se estrena?

&#039;Use Your Illusion&#039;, la obra maestra con la que Guns N&#039; Roses comenzó a separarse, cumple 34 años

'Use Your Illusion', la obra maestra con la que Guns N' Roses comenzó a separarse, cumple 34 años

¿Se viene un spin-off de El Verano en que Me Enamoré?: Todo lo que sabemos tras el fin de la serie

¿Se viene un spin-off de El Verano en que Me Enamoré?: Todo lo que sabemos tras el fin de la serie

Quién es Javiera Victoria, la joven señalada como la nueva pareja de Francisco Kaminski

Quién es Javiera Victoria, la joven señalada como la nueva pareja de Francisco Kaminski

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad