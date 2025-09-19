;

Va por el campeonato mundial de WWE: dónde y a qué hora ver en Chile la pelea de Stephanie Vaquer

“La Primera” podría hacer historia este fin de semana.

Juan Castillo

WWE

Este fin de semana, la luchadora chilena Stephanie Vaquer tendrá la opción de hacer historia en WWE durante el evento Wrestlepalooza.

“La Primera” luchará ante la japonesa Iyo Sky por el campeonato mundial femenino de la empresa, lo cual podría catapultar a la representante nacional a lo más alto del wrestling.

Actualmente, la chilena es reconocida y aclamada en todas las partes en las que se ha presentado, contando con una base sólida de fanáticos que han valorado su desarrollo y avance en el ring.

Además, Vaquer asoma como la favorita de las casas de apuestas para convertirse en nueva campeona mundial de WWE, algo que todo Chile espera, y que coronaría unas perfectas Fiestas Patrias.

¿Dónde y a qué hora ver a Stephanie Vaquer en Wrestlepalooza?

El evento se realizará durante la tarde de este sábado 20 de septiembre en el Gainbridge Fieldhouse de Indianápolis, Indiana, y arrancará a contar de las 20:00 horas.

¿Dónde puedo ver el evento de WWE en Chile?

Wrestlepalooza se podrá ver por Netflix en Chile.

