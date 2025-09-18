;

Hermana de Francisco Kaminski arremete contra Camila Andrade: “Fue fría, calculadora y aprovechadora”

Karen asegura que, debido al “historial” de la modelo, este tipo de actitudes “debe ser algo habitual“.

José Campillay

Hermana de Francisco Kaminski arremete contra Camila Andrade: “Fue fría, calculadora y aprovechadora”

La polémica ruptura entre Francisco Kaminski y Camila Andrade sigue dando mucho de qué hablar y generando un sinfín de reacciones en redes sociales y programas de farándula.

Durante las últimas jornadas se ha detallado, y también especulado, bastante a todo lo que hay detrás del término de la relación.

Pero recientemente salió a la luz un revelador chat de la hermana de Kaminski donde hace varias acusaciones a Camila mediante duros términos.

El quiebre sentimental fue confirmado hace un par de días se dio a conocer con la idea de que la ex miss Chile sentía que la relación no aportaba en su vida personal, sino que le restaba.

En medio de ese escenario, la hermana del locutor decidió contactarse con la periodista Cecilia Gutiérrez a través de redes sociales. Allí no ocultó su malestar por la forma en que la modelo actuó con Francisco.

“Mi hermano evidentemente no está bien, sin ser una víctima, ha sufrido bastante, primero por su hijo y después por todos nosotros”, comenzó diciendo.

“Me atrevería a decir que la actitud de Camila fue fría, calculadora y en algún punto aprovechadora”, expresó Karen en un mensaje privado que luego fue compartido en Instagram.

La mujer agregó que, en su opinión, Andrade habría esperado a estar completamente instalada en su nueva etapa para dar por terminado el vínculo sentimental.

El exceso de bondad siempre se confunde con abuso. Lamentablemente he visto a mi hermano sufrir y por eso me atrevo a escribirte”, fue parte de los mensajes.

“Convengamos que, con el historial de ella, tratar a mi hermano de que ‘actualmente no le suma’, debe ser algo habitual”, concluyó.

A pesar de que Francisco Kaminski y Camila Andrade han hablado sobre su quiebre, hasta ahora ninguno se ha pronunciado públicamente sobre estas declaraciones que vuelven a encender el debate en torno a una de las separaciones más comentadas del espectáculo nacional.

