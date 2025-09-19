;

Hinchas de Independiente estallan contra Lautaro Millán por su llamado a La Roja Sub 20: “Que no vuelva más”

El volante argentino-chileno generó polémica al otro lado de la cordillera tras ser incluido en la nómina de Nicolás Córdova para disputar el Mundial de la categoría en nuestro país.

El pasado jueves 18 de septiembre, la selección chilena oficializó la nómina de 21 jugadores que disputarán el Mundial Sub 20 que se llevará a cabo en territorio nacional entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre de este 2025.

El técnico Nicolás Córdova incluyó varios nombres en el listado que llamaron la atención, pero hubo uno en particular que generó sorpresa no solo a nivel local, sino que también al otro lado de la cordillera. Se trata de Lautaro Millán.

El volante que pertenece a Independiente de Avellaneda era uno de los habituales convocados a la selección argentina juvenil, pero a mediados del mes pasado aceptó el llamado de Chile y finalmente jugará el Mundial con la camiseta de nuestro país gracias a su doble nacionalidad.

Eso sí, la decisión del mediocampista de 20 años causó molestia entre los hinchas del “Rojo”, quienes criticaron su elección en redes sociales e hicieron alusión a los graves incidentes ocurridos en Avellaneda durante el partido contra Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

“Pobre el pibe, yo no le daría ni un vaso de agua a los chilenos; "Después de lo que nos hicieron los chilenos no deberían cederlo"; “Está loco este pibe” y “Que se quede allá y no vuelva más”, fueron algunos de los comentarios de los fanáticos de Independiente en una publicación del club para felicitar a Millán por su llamado a La Roja.

