Hinchas de Independiente estallan contra Lautaro Millán por su llamado a La Roja Sub 20: “Que no vuelva más”

El pasado jueves 18 de septiembre, la selección chilena oficializó la nómina de 21 jugadores que disputarán el Mundial Sub 20 que se llevará a cabo en territorio nacional entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre de este 2025.

El técnico Nicolás Córdova incluyó varios nombres en el listado que llamaron la atención, pero hubo uno en particular que generó sorpresa no solo a nivel local, sino que también al otro lado de la cordillera. Se trata de Lautaro Millán.

El volante que pertenece a Independiente de Avellaneda era uno de los habituales convocados a la selección argentina juvenil, pero a mediados del mes pasado aceptó el llamado de Chile y finalmente jugará el Mundial con la camiseta de nuestro país gracias a su doble nacionalidad.

Eso sí, la decisión del mediocampista de 20 años causó molestia entre los hinchas del “Rojo”, quienes criticaron su elección en redes sociales e hicieron alusión a los graves incidentes ocurridos en Avellaneda durante el partido contra Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

“Pobre el pibe, yo no le daría ni un vaso de agua a los chilenos“; "Después de lo que nos hicieron los chilenos no deberían cederlo"; “Está loco este pibe” y “Que se quede allá y no vuelva más”, fueron algunos de los comentarios de los fanáticos de Independiente en una publicación del club para felicitar a Millán por su llamado a La Roja.

Pobre el pibe; pero yo no le daria ni un vaso de agua a los chilenos. — pablo3 (@pablocorbalan19) September 19, 2025

Después de lo que nos hicieron los chilenos no deberían cederlo, lo lamento por el pibe pero el fútbol es así y hay intereses — Hector Varela (@HVarelak) September 19, 2025

Cómo te vas a nacionalizar chileno? Está loco este pibe. — aLe (@IFC_ale) September 19, 2025