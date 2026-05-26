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Reconstruyen fatal noche donde ex Guardia de Palacio dio muerte de un disparo a un hombre que chocó su automóvil

El excarabinero quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por homicidio.

Mario Vergara

Nicolás Medina

excarabinero quedó en prisión preventiva

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02:39

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Un drástico vuelco procesal y administrativo selló el destino del funcionario policial involucrado en el crimen de un automovilista en la Región del Biobío. El Juzgado de Garantía de Talcahuano decretó este martes la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Omar Solís Godoy, exmiembro de la Guardia de Palacio de La Moneda, imputado formalmente por el delito de homicidio consumado.

Durante la audiencia de formalización de cargos, la magistrada Humilde Silva desestimó las alegaciones de la defensa y acogió la solicitud del Ministerio Público, tras considerar de forma taxativa que la libertad del exfuncionario de Carabineros representaba un peligro manifiesto para la seguridad de la sociedad.

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El tribunal fijó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación, periodo en el cual Solís Godoy permanecerá recluido bajo custodia especial en un recinto de Carabineros.

La reconstrucción de los hechos: un disparo directo al tórax

De acuerdo con los antecedentes científicos expuestos por el Ministerio Público en la audiencia de formalización, el crimen se registró la noche del pasado 9 de mayo en las calles de la comuna de Talcahuano.

El entonces carabinero de franco se desplazaba en un automóvil particular acompañado por su pareja, quien también ostenta el grado de carabinera, y su cuñado.

La dinámica del fatal desenlace se desglosó bajo la siguiente secuencia bajo investigación:

  • El impacto inicial: El vehículo conducido por el carabinero fue colisionado por otro automóvil guiado por la víctima fatal, quien decidió huir del lugar de forma inmediata de manera rauda.
  • La cacería vehicular: Esta colisión inicial dio origen a una intensa persecución liderada por Solís Godoy a través de diversas arterias de la comuna, la cual finalizó abruptamente cuando el conductor en fuga perdió el control de su móvil, chocando contra un tercer vehículo y posteriormente contra una reja perimetral.
  • El ataque armado: En circunstancias que continúan siendo materia de peritajes por las brigadas especializadas, el funcionario policial descendió de su automóvil particular. Sin mediar aparente diálogo o protocolo de detención, extrajo un arma de fuego de su propiedad y efectuó un disparo directo, impactando al conductor civil de forma certera en la zona torácica, herida de gravedad que le provocó la muerte en el sitio del suceso.
  • Las diligencias de los próximos 120 días buscarán determinar si existieron agravantes de ensañamiento o alevosía en el actuar del ahora expolicía.

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