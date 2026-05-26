Reconstruyen fatal noche donde ex Guardia de Palacio dio muerte de un disparo a un hombre que chocó su automóvil

Un drástico vuelco procesal y administrativo selló el destino del funcionario policial involucrado en el crimen de un automovilista en la Región del Biobío. El Juzgado de Garantía de Talcahuano decretó este martes la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Omar Solís Godoy, exmiembro de la Guardia de Palacio de La Moneda, imputado formalmente por el delito de homicidio consumado.

Durante la audiencia de formalización de cargos, la magistrada Humilde Silva desestimó las alegaciones de la defensa y acogió la solicitud del Ministerio Público, tras considerar de forma taxativa que la libertad del exfuncionario de Carabineros representaba un peligro manifiesto para la seguridad de la sociedad.

El tribunal fijó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación, periodo en el cual Solís Godoy permanecerá recluido bajo custodia especial en un recinto de Carabineros.

La reconstrucción de los hechos: un disparo directo al tórax

De acuerdo con los antecedentes científicos expuestos por el Ministerio Público en la audiencia de formalización, el crimen se registró la noche del pasado 9 de mayo en las calles de la comuna de Talcahuano.

El entonces carabinero de franco se desplazaba en un automóvil particular acompañado por su pareja, quien también ostenta el grado de carabinera, y su cuñado.

La dinámica del fatal desenlace se desglosó bajo la siguiente secuencia bajo investigación: