;

FOTO. Charles Aránguiz y el empate de la U ante Alianza en Lima: “Creo que fue un partido muy positivo para nosotros”

El ‘Príncipe’ valoró la paridad obtenida en Matute y se juramentó ganar la llave en Coquimbo.

Gonzalo Miranda

Charles Aránguiz, volante de la Universidad de Chile

Charles Aránguiz, volante de la Universidad de Chile

Este jueves por la noche en Perú, la Universidad de Chile rescató en forzado empate sin goles por el duelo de ida de los 4tos de final de la Copa Sudamericana ante Alianza Lima, dejando la llave abierta para la definición de la próxima semana.

En ello, llegó el momento de los análisis, y uno de ellos estuvo en palabras de Charles Aránguiz: “Fue un partido muy difícil, ellos tienen muy buenos jugadores, es un gran rival, tenemos que seguir trabajando y esperar el partido que viene”, dijo.

Agregó sobre el encuentro que “en momentos ellos llegaron por la calidad de jugadores que tienen, pero creo que fue un partido muy positivo para nosotros”, aseguró.

En el cierre, lamentó la ausencia de hinchas azules tanto en Lima como en Coquimbo: “es lamentable que el hincha no pueda estar aquí, pero estamos tranquilos porque día a día nos dan mucho apoyo”, finalizó Charles Aránguiz.

Ante el cierre del Estadio Nacional por el Mundial Sub 20, la Universidad de Chile tendrá que hacer de local en el Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, y además sin público por el castigo que recae sobre los universitarios.

La U vs. Alianza Lima, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre la Universidad de Chile y Alianza Lima lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de DirecTV y DGO.

Recuerda que toda la acción de la Copa Sudamericana 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Jueves 25 de septiembre

  • 21:30 hrs | Universidad de Chile vs. Alianza Lima Estadio Francisco Sánchez Rumoroso

Contenido patrocinado

Karol G evoca el estilo de Adele con deslumbrante vestido en el Vaticano

Karol G evoca el estilo de Adele con deslumbrante vestido en el Vaticano

¡Bravo! Mon Laferte al Latin Grammy 2025: Compite con Karol G y Bad Bunny

¡Bravo! Mon Laferte al Latin Grammy 2025: Compite con Karol G y Bad Bunny

Histórico restaurante chileno se vuelve el panorama favorito para las Fiestas Patrias 2025: Ubicado en pleno Barrio Italia en Santiago

Histórico restaurante chileno se vuelve el panorama favorito para las Fiestas Patrias 2025: Ubicado en pleno Barrio Italia en Santiago

&#039;Lo pospusimos demasiado tiempo&#039;: Sylvester Stallone revela que su idea de una precuela de «Rambo» con IA fue descartada

'Lo pospusimos demasiado tiempo': Sylvester Stallone revela que su idea de una precuela de «Rambo» con IA fue descartada

Milo J revela el tracklist de su nuevo disco: colaboraciones con Silvio Rodríguez, Akriila y más

Milo J revela el tracklist de su nuevo disco: colaboraciones con Silvio Rodríguez, Akriila y más

Kidd Voodoo llega a Bresh X Sátiros: Cuándo, dónde y entradas para la masiva fiesta de Halloween

Kidd Voodoo llega a Bresh X Sátiros: Cuándo, dónde y entradas para la masiva fiesta de Halloween

Miley Cyrus confirma el lanzamiento de &#039;Something Beautiful&#039; deluxe: ¿Cuándo se estrena?

Miley Cyrus confirma el lanzamiento de 'Something Beautiful' deluxe: ¿Cuándo se estrena?

&#039;Use Your Illusion&#039;, la obra maestra con la que Guns N&#039; Roses comenzó a separarse, cumple 34 años

'Use Your Illusion', la obra maestra con la que Guns N' Roses comenzó a separarse, cumple 34 años

¿Se viene un spin-off de El Verano en que Me Enamoré?: Todo lo que sabemos tras el fin de la serie

¿Se viene un spin-off de El Verano en que Me Enamoré?: Todo lo que sabemos tras el fin de la serie

Quién es Javiera Victoria, la joven señalada como la nueva pareja de Francisco Kaminski

Quién es Javiera Victoria, la joven señalada como la nueva pareja de Francisco Kaminski

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad