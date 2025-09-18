Este jueves por la noche en Perú, la Universidad de Chile rescató en forzado empate sin goles por el duelo de ida de los 4tos de final de la Copa Sudamericana ante Alianza Lima, dejando la llave abierta para la definición de la próxima semana.

En ello, llegó el momento de los análisis, y uno de ellos estuvo en palabras de Charles Aránguiz: “Fue un partido muy difícil, ellos tienen muy buenos jugadores, es un gran rival, tenemos que seguir trabajando y esperar el partido que viene”, dijo.

Agregó sobre el encuentro que “en momentos ellos llegaron por la calidad de jugadores que tienen, pero creo que fue un partido muy positivo para nosotros”, aseguró.

En el cierre, lamentó la ausencia de hinchas azules tanto en Lima como en Coquimbo: “es lamentable que el hincha no pueda estar aquí, pero estamos tranquilos porque día a día nos dan mucho apoyo”, finalizó Charles Aránguiz.

Ante el cierre del Estadio Nacional por el Mundial Sub 20, la Universidad de Chile tendrá que hacer de local en el Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, y además sin público por el castigo que recae sobre los universitarios.

La U vs. Alianza Lima, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre la Universidad de Chile y Alianza Lima lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de DirecTV y DGO.

Jueves 25 de septiembre

21:30 hrs | Universidad de Chile vs. Alianza Lima | Estadio Francisco Sánchez Rumoroso