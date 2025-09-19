Este jueves por la noche en Perú, la Universidad de Chile rescató en forzado empate sin goles por el duelo de ida de los 4tos de final de la Copa Sudamericana ante Alianza Lima, dejando la llave abierta para la definición de la próxima semana.

En ello, llegó el momento de los análisis, y uno de ellos estuvo en palabras de Matías Zaldivia: “nos quedamos con la espina de haber hecho un gol de visitante, llevar la ventaja a casa que es muy importante”, partió diciendo a ESPN.

Agregó que “estos partidos son muy parejos, hasta a expulsión fue de ida y vuelta, somos dos equipos que juegan muy bien, son partidos peleados, y el jueves va a ser lo mismo, ahora a descansar y esperar el partido de la otra semana”, aseguró Matías Zaldivia.

En el cierre, se sumó a lamentar la ausencia de hinchas de la U en Lima y Coquimbo: “para nosotros nuestra gente es muy importante, más de local que nos hacemos sentir mucho, pero bueno nos toca jugar sin público, en otra cancha y nos toca acatar. Vamos a tener que ir a jugar y pasar esta fase que va a ser muy complicada”, finalizó Zaldivia.