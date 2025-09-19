;

FOTO. Matías Zaldivia lamentó el empate ante Alianza en Perú: “Nos quedamos con la espina de haber hecho un gol de visitante”

El defensor de los azules adelantó que, en Coquimbo, buscarán con todo avanzar a las semifinales.

Gonzalo Miranda

Matías Zaldivia, defensor de la Universidad de Chile

Matías Zaldivia, defensor de la Universidad de Chile

Este jueves por la noche en Perú, la Universidad de Chile rescató en forzado empate sin goles por el duelo de ida de los 4tos de final de la Copa Sudamericana ante Alianza Lima, dejando la llave abierta para la definición de la próxima semana.

En ello, llegó el momento de los análisis, y uno de ellos estuvo en palabras de Matías Zaldivia: “nos quedamos con la espina de haber hecho un gol de visitante, llevar la ventaja a casa que es muy importante”, partió diciendo a ESPN.

Agregó que “estos partidos son muy parejos, hasta a expulsión fue de ida y vuelta, somos dos equipos que juegan muy bien, son partidos peleados, y el jueves va a ser lo mismo, ahora a descansar y esperar el partido de la otra semana”, aseguró Matías Zaldivia.

En el cierre, se sumó a lamentar la ausencia de hinchas de la U en Lima y Coquimbo: “para nosotros nuestra gente es muy importante, más de local que nos hacemos sentir mucho, pero bueno nos toca jugar sin público, en otra cancha y nos toca acatar. Vamos a tener que ir a jugar y pasar esta fase que va a ser muy complicada”, finalizó Zaldivia.

Contenido patrocinado

Karol G evoca el estilo de Adele con deslumbrante vestido en el Vaticano

Karol G evoca el estilo de Adele con deslumbrante vestido en el Vaticano

¡Bravo! Mon Laferte al Latin Grammy 2025: Compite con Karol G y Bad Bunny

¡Bravo! Mon Laferte al Latin Grammy 2025: Compite con Karol G y Bad Bunny

Histórico restaurante chileno se vuelve el panorama favorito para las Fiestas Patrias 2025: Ubicado en pleno Barrio Italia en Santiago

Histórico restaurante chileno se vuelve el panorama favorito para las Fiestas Patrias 2025: Ubicado en pleno Barrio Italia en Santiago

&#039;Lo pospusimos demasiado tiempo&#039;: Sylvester Stallone revela que su idea de una precuela de «Rambo» con IA fue descartada

'Lo pospusimos demasiado tiempo': Sylvester Stallone revela que su idea de una precuela de «Rambo» con IA fue descartada

Milo J revela el tracklist de su nuevo disco: colaboraciones con Silvio Rodríguez, Akriila y más

Milo J revela el tracklist de su nuevo disco: colaboraciones con Silvio Rodríguez, Akriila y más

Kidd Voodoo llega a Bresh X Sátiros: Cuándo, dónde y entradas para la masiva fiesta de Halloween

Kidd Voodoo llega a Bresh X Sátiros: Cuándo, dónde y entradas para la masiva fiesta de Halloween

Miley Cyrus confirma el lanzamiento de &#039;Something Beautiful&#039; deluxe: ¿Cuándo se estrena?

Miley Cyrus confirma el lanzamiento de 'Something Beautiful' deluxe: ¿Cuándo se estrena?

&#039;Use Your Illusion&#039;, la obra maestra con la que Guns N&#039; Roses comenzó a separarse, cumple 34 años

'Use Your Illusion', la obra maestra con la que Guns N' Roses comenzó a separarse, cumple 34 años

¿Se viene un spin-off de El Verano en que Me Enamoré?: Todo lo que sabemos tras el fin de la serie

¿Se viene un spin-off de El Verano en que Me Enamoré?: Todo lo que sabemos tras el fin de la serie

Quién es Javiera Victoria, la joven señalada como la nueva pareja de Francisco Kaminski

Quién es Javiera Victoria, la joven señalada como la nueva pareja de Francisco Kaminski

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad