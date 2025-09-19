;

AUDIO. Sebastián Rodríguez valoró el empate de la U ante Alianza en Lima: “Para nosotros lo importante era dejar el arco en cero”

Una de las figuras azules en Perú también lamentó la ausencia de hinchas universitarios, tanto en la visita, como en la revancha de la próxima semana.

Gonzalo Miranda

Rocío Ayala

Este jueves por la noche en Perú, la Universidad de Chile rescató en forzado empate sin goles por el duelo de ida de los 4tos de final de la Copa Sudamericana ante Alianza Lima, dejando la llave abierta para la definición de la próxima semana.

En ello, llegó el momento de los análisis, y uno de ellos estuvo en palabras de Sebastián Rodríguez: “me sentí muy bien, creo que ha sido mi mejor partido desde que llegué a la U, también es verdad que recién ahora cumplí un mes donde pude entrenar mejor un par de semanas largas, que antes estábamos jugando cada tres días, entonces eso hizo que conozca mejor a los compañeros y que los compañeros también me conozcan un poco más a mí”, dijo en zona mixta.

Agregó que “Alianza hizo un gran partido, estamos en cuartos de final, por algo ellos llegaron hasta acá, igual que nosotros, y fue un clásico partido de copa, para nosotros lo importante era dejar el arco en cero y después ir a buscar la victoria, cosa que no pudimos, pero bueno, nos vamos con la llave abierta y para resolverlo allá en casa”, agregó el uruguayo.

Sobre la ausencia de hinchas azules en Lima y Coquimbo, Rodríguez aseguró que “es algo que lo vamos a sentir porque nuestra gente se hace muy fuerte y nos apoya mucho, pero bueno, sabemos que también van a estar ahí alentando del otro lado de la tele o donde se puedan acercar y bueno, vamos a tener que pasar, salir a ganar”, dijo.

En el cierre, adelantó que “vamos a intentar allá en Chile, en nuestra casa, cerrar la llave y poder pasar”, finalizó el volante de la Universidad de Chile, Sebastián Rodríguez.

