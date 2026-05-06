;

Korn en Chile 2026: conoce los horarios, cortes de calles y ampliación de Metro

La banda californiana regresara a nuestro país tras nueve años.

Nicolás Lara Córdova

Korn tendrá bajista chileno: este es el músico que acompañará a la banda en Estados Unidos

Korn tendrá bajista chileno: este es el músico que acompañará a la banda en Estados Unidos

Este viernes 8 de mayo, Korn ofrecerá su show en el Parque Estadio Nacional el que marcará su regreso al país tras nueve años.

La banda californiana se presentará por segunda vez en el recinto de Ñuñoa por lo que se realizarán cortes de tránsito y se reforzará el sistema de transporte público para que los asistentes puedan regresar a sus hogares.

Revisa también:

ADN

Horario de apertura de puertas para la presentación de Korn en Chile

Según la información compartida por la productora Lotus, la apertura de las puertas del Parque Estadio Nacional se realizará a las 16:00 horas y contará con tres teloneros.

Desde las 17:00, la banda Chances se presentará en el primer tramo para animar a los fanáticos.

A las 18:00 saldrá al escenario Sven Hours After Violet, y por último a las 19:15, Spiritbox calentará los motores para que a las 21:00 Korn salte al escenario.

Accesos habilitados para Korn en Chile

De acuerdo a la información los fanáticos tendrán tres accesos disponibles dependiendo el sector para el que compraron entrada:

  • Cancha general: Avenida Grecia y Marathon Norte
  • Cancha frontal A: Pedro de Valdivia (Velódromo)
  • Cancha frontal B y accesibilidad universal: Marathon Sur

Korn en Chile: cortes de calles y horarios

Las autoridades informaron que se aplicarán cortes de tránsito a partir de las 16:00 hasta las 00:00 horas.

  • Avenida Marathon (pista oriente, entre Guillermo Mann y Avenida Grecia)
  • Guillermo Mann (pista norte, entre Pedro de Valdivia y Avenida Marathon)
  • Avenida Pedro de Valdivia (entre Guillermo Mann y Avenida Grecia)

Extensión de horario de Metro por el concierto de Korn

Metro informó a través de sus redes sociales que extenderá su servicio hasta las 00:00 horas.

En detalle las estaciones que tendrán este servicio extendido serán:

Estaciones de ingreso:

  • Estadio Nacional (L6)
  • Ñuñoa (L6)
  • Ñuble (L6)

Estaciones habilitadas solo para salida:

Línea 3: Plaza Egaña, Ñuñoa, Irarrázaval, Universidad de Chile, Hospitales, Conchalí y Plaza Quilicura.

Línea 6: Cerrillos, Franklin, Ñuble, Ñuñoa, Inés de Suárez y Los Leones.

Refuerzo de sistema RED para el concierto de Korn

Sumado al Metro, RED informó que reforzará ciertos servicios que partirán desde el Estadio Nacional.

Desde Metro Estadio Nacional (23:30 a 00:59):

  • 506y: hacia Peñalolén
  • 506y2: hacia Maipú
  • 516y: hacia Alameda-Pudahuel
  • 104x: hacia La Florida-Puente Alto

Desde Metro Franklin (23:45 a 01:29):

  • 301x: hacia Centro de San Bernardo
  • 201x: hacia San Bernardo

Desde Metro Bellavista de La Florida (00:00 a 01:29):

  • 323x: hacia La Florida
  • E13x: hacia Puente Alto

Contenido patrocinado

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

&#039;Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA&#039;

'Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA'

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad