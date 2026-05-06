Korn en Chile 2026: conoce los horarios, cortes de calles y ampliación de Metro

Korn tendrá bajista chileno: este es el músico que acompañará a la banda en Estados Unidos

Este viernes 8 de mayo, Korn ofrecerá su show en el Parque Estadio Nacional el que marcará su regreso al país tras nueve años.

La banda californiana se presentará por segunda vez en el recinto de Ñuñoa por lo que se realizarán cortes de tránsito y se reforzará el sistema de transporte público para que los asistentes puedan regresar a sus hogares.

Horario de apertura de puertas para la presentación de Korn en Chile

Según la información compartida por la productora Lotus, la apertura de las puertas del Parque Estadio Nacional se realizará a las 16:00 horas y contará con tres teloneros.

Desde las 17:00, la banda Chances se presentará en el primer tramo para animar a los fanáticos.

A las 18:00 saldrá al escenario Sven Hours After Violet, y por último a las 19:15, Spiritbox calentará los motores para que a las 21:00 Korn salte al escenario.

Accesos habilitados para Korn en Chile

De acuerdo a la información los fanáticos tendrán tres accesos disponibles dependiendo el sector para el que compraron entrada:

Cancha general: Avenida Grecia y Marathon Norte

Cancha frontal A: Pedro de Valdivia (Velódromo)

Cancha frontal B y accesibilidad universal: Marathon Sur

Korn en Chile: cortes de calles y horarios

Las autoridades informaron que se aplicarán cortes de tránsito a partir de las 16:00 hasta las 00:00 horas.

Avenida Marathon (pista oriente, entre Guillermo Mann y Avenida Grecia)

Guillermo Mann (pista norte, entre Pedro de Valdivia y Avenida Marathon)

Avenida Pedro de Valdivia (entre Guillermo Mann y Avenida Grecia)

Extensión de horario de Metro por el concierto de Korn

Metro informó a través de sus redes sociales que extenderá su servicio hasta las 00:00 horas.

En detalle las estaciones que tendrán este servicio extendido serán:

Estaciones de ingreso:

Estadio Nacional (L6)

Ñuñoa (L6)

Ñuble (L6)

Estaciones habilitadas solo para salida:

Línea 3: Plaza Egaña, Ñuñoa, Irarrázaval, Universidad de Chile, Hospitales, Conchalí y Plaza Quilicura.

Línea 6: Cerrillos, Franklin, Ñuble, Ñuñoa, Inés de Suárez y Los Leones.

Refuerzo de sistema RED para el concierto de Korn

Sumado al Metro, RED informó que reforzará ciertos servicios que partirán desde el Estadio Nacional.

Desde Metro Estadio Nacional (23:30 a 00:59):

506y: hacia Peñalolén

506y2: hacia Maipú

516y: hacia Alameda-Pudahuel

104x: hacia La Florida-Puente Alto

Desde Metro Franklin (23:45 a 01:29):

301x: hacia Centro de San Bernardo

201x: hacia San Bernardo

Desde Metro Bellavista de La Florida (00:00 a 01:29):