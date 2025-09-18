Este jueves 18 de septiembre se disputará el esperado partido de ida entre Alianza Lima y Universidad de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Hay que recordar que los peruanos llegaron a esta instancia eliminando a Universidad Católica de Ecuador por global de 4-1, mientras que los chilenos pasaron por secretaría en su llave con Independiente. Esto, debido a los incidentes ocurridos en Avellaneda.

En la previa del encuentro a disputarse Estadio Alejandro Villanueva, la hinchada local recurrió a un viejo recurso de picardía sudamericana y comenzaron a calentar el cruce fuera de la cancha.

Tras la llegada de ‘La U’ a la capital peruana, el Comando Svr (barra de Alianza) llegó hasta el hotel a marcar territorio con cierto nivel de hostilidad.

La tranquilidad de la noche fue interrumpida alrededor de las 02:00 de la madrugada por fuegos artificiales, petardos y bombas de estruendo que pretendían perturbar el descanso de los azules.

Además, los limeños exhibieron lienzos provocadores aludiendo al episodio de violencia que sufrió el cuadro universitario y su hinchada en Argentina.

“No agredir: Corren calatos (desnudos), lloran por TV y así clasifican”; “Nosotros también queremos pegarles” y “eres la vergüenza internacional”, son algunas de las dedicatorias.

Además, estos trapos que también son acompañados con imágenes en tono de burla también fueron colgados en las cercanías del estadio.

Ahora solo queda esperar para ver cómo quedan las cosas en la cancha, con el partido agendado para este jueves 18 a las 21:30 horas.