Escándalo en la Libertadores: Conmebol admite error en expulsión de jugador del Flamengo y club toma drástica medida

Al margen del resultado y el histórico gol de Pedro a los 15 segundos de juego, el duelo estuvo cargado de polémica por la expulsión del extremo ecuatoriano del “Mengão”, Gonzalo Plata, que fue errónea según la propia Conmebol.

Al minuto 81, Plata fue a disputar un balón y recibió una patada del defensor argentino Facundo Rodríguez. Sin embargo, el árbitro colombiano Andrés Rojas decidió mostrarle amarilla al jugador del “Fla”, quien ya estaba amonestado y terminó siendo expulsado, pese a no haber cometido la infracción.

Tras esa jugada, el equipo de Eduardo Domínguez se animó y terminó marcando el descuento para decretar el definitivo 2-1, lo que provocó un reclamo generalizado por parte del plantel y la dirigencia de Flamengo.

A pocas horas de la polémica, Conmebol dio a conocer los audios del VAR, donde reconocieron que el juez se equivocó al sacarle la segunda amarilla al ecuatoriano. “El árbitro amonesta incorrectamente a Plata, mostrándole la tarjeta roja por doble amonestación”, señalaron desde el ente rector del fútbol sudamericano.

La respuesta de Flamengo

Por su parte, el cuadro brasileño emitió un fuerte comunicado y anunció que apelará ante la Conmebol para anular la expulsión de Gonzalo Plata. “Lo que se vio en el campo, liderado por el árbitro colombiano Andrés Rojas, fue una serie de errores y decisiones que superaron los límites del error humano, revelando un enfoque sesgado, con un trato diferenciado para ambos equipos, lo que comprometió directamente el resultado deportivo y la credibilidad de la competición”, apuntaron.

“Las imágenes del partido son claras e indiscutibles, revelando la magnitud de los errores cometidos. Las faltas anuladas y las tarjetas amarillas desproporcionadas contra Flamengo revelan el desequilibrio en las decisiones arbitrales, que favorecen al equipo visitante", agregaron.

En esa línea, adelantaron que “Flamengo apelará ante la CONMEBOL la absurda expulsión del jugador Gonzalo Plata, confiando en que la Confederación Sudamericana de Fútbol revisará urgentemente la decisión y revocará la sanción impuesta. Debe hacerse lo mismo para el próximo partido; de lo contrario, se corre el riesgo de perpetuar una injusticia que perjudicaría aún más la competición y mancharía su imagen internacional".

“El club reafirma su confianza en la integridad del presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, reconocido por su compromiso con el desarrollo y las mejores prácticas del fútbol continental. Flamengo espera que se tomen medidas inmediatas para reparar, aunque sea parcialmente, el enorme daño causado por el arbitraje en este partido y preservar la legitimidad de la CONMEBOL Libertadores", concluye el comunicado.