VIDEO. Flamengo demora apenas 15 segundos en anotarle a Estudiantes: no entra en el top 5 de los goles más rápidos de la Copa Libertadores

Pedro abrió la cuenta para Flamengo en el Maracaná.

Carlos Madariaga

Flamengo pegó de entrada en la llave de cuartos de final de Copa Libertadores ante Estudiantes de La Plata.

Esto luego que el “Mengao” tardó apenas 15 segundos en convertirle a los “pincharratas” en el Maracaná.

Pedro llegó a su gol 150 por el Flamengo con una espectacular media vuelta apenas a los 15 segundos de juego.

El tanto del atacante brasileño es el segundo más rápido en partidos de cuartos de final en adelante, solo superado por los 11 minutos que tardó Kaio Jorge en 2020 al anotar por Gremio para Santos.

Sin embargo, el gol de Pedro no entra en el top 5 histórico de los goles más rápidos en la historia de la Copa Libertadores.

Los cinco goles más rápidos en Copa Libertadores

  1. Félix Suárez, 6 segundos por Alianza Lima (1976)
  2. Alfredo Mendoza, 7 segundos por Newell’s (1992)
  3. José Sosa, 8 segundos por Estudiantes (2010)
  4. Carlos Maldonado, 10 segundos por Deportivo Táchira (1989)
  5. Santiago Rodríguez, 12 segundos por Nacional (2020)

