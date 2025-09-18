Flamengo demora apenas 15 segundos en anotarle a Estudiantes: no entra en el top 5 de los goles más rápidos de la Copa Libertadores / Buda Mendes

Flamengo pegó de entrada en la llave de cuartos de final de Copa Libertadores ante Estudiantes de La Plata.

Esto luego que el “Mengao” tardó apenas 15 segundos en convertirle a los “pincharratas” en el Maracaná.

Pedro llegó a su gol 150 por el Flamengo con una espectacular media vuelta apenas a los 15 segundos de juego.

LA ORDEN DEL JUEZ, EL PARTIDO EN MARCHA Y... ¡¡GOL DE PEDRO A LOS 16 SEGUNDOS PARA EL 1-0 DE FLAMENGO ANTE ESTUDIANTES!!



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/u6mNntoQbl — SportsCenter (@SC_ESPN) September 19, 2025

El tanto del atacante brasileño es el segundo más rápido en partidos de cuartos de final en adelante, solo superado por los 11 minutos que tardó Kaio Jorge en 2020 al anotar por Gremio para Santos.

Sin embargo, el gol de Pedro no entra en el top 5 histórico de los goles más rápidos en la historia de la Copa Libertadores.

Los cinco goles más rápidos en Copa Libertadores