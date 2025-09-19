;

El fuerte reclamo del DT de Alianza Lima de cara a la revancha contra la U por Copa Sudamericana

Néstor Gorosito se refirió a la sanción de Conmebol impuesta a los azules, que obligará a jugar el partido de vuelta en Coquimbo sin público.

Alianza Lima y Universidad de Chile dejaron abierta la llave de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, tras haber igualado 0-0 en el partido de ida disputado este jueves en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute.

Tras el partido, el técnico del cuadro peruano, Néstor Gorosito, habló en conferencia para analizar el empate y lanzó un fuerte reclamo por el hecho de tener que jugar el partido de vuelta en Coquimbo sin hinchas, debido al castigo de Conmebol que pesa sobre la U tras los incidentes ocurridos en Avellaneda.

Respecto a la igualdad con los azules, el DT señaló que “a mi entender, pudimos haber hecho un gol y lo hicimos. En el primer tiempo merecíamos ir ganando, como mínimo 1-0. En la segunda parte, Universidad de Chile arrancó mejor que nosotros. Nos tenían la pelota, no creaban ocasiones de gol, pero insinuaban un poco más que nosotros”.

“En el segundo tiempo estábamos imprecisos. Cuando levantamos y empezábamos a jugar mejor justo vino la expulsión de Carlos (Zambrano) y ahí nos costó un poco más. Los cambios fueron buenos y cuando entraron lo hicieron muy bien. Ellos tuvieron un poco más la pelota, pero no nos crearon peligro”, agregó.

El reclamo de Néstor Gorosito

Consultado sobre la falta de público para el partido de vuelta, “Pipo” fue tajante y reconoció que “es difícil jugar sin público, se le castiga a Alianza y nosotros no tenemos nada que ver. El problema es de la U de Chile”.

“Se nos castiga a nosotros sin que nuestra gente, que ha ido a todas las canchas, no pueda ir. Es una lástima. Son partidos que debemos estar muy fuertes de la cabeza. Salir y ver el estadio vacío, es difícil”, agregó.

Además, sobre lo que espera para ese enfrentamiento en Coquimbo, Gorosito sostuvo que “tenemos la máxima expectativa, la llave está abierta para cualquiera de los dos equipos y vamos a ir a buscar para, si Dios quiere, clasificar”.

