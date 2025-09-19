;

Conmoción en Argentina: muere emblemático periodista deportivo y relator de fútbol a los 68 años

Walter Saavedra, reconocido popularmente como “El poeta del gol”, falleció durante la madrugada del jueves 18 de septiembre.

Bastián Lizama

Conmoción en Argentina: muere emblemático periodista deportivo y relator de fútbol a los 68 años

El periodismo deportivo argentino está de luto. Walter Saavedra, emblemático comunicador y relator de fútbol trasandino, falleció a los 68 años durante la madrugada del jueves 18 de septiembre.

La noticia fue confirmada por su familia a través de su cuenta de Instagram: “Dejamos este posteo abierto para que sus amigos, seguidores y oyentes puedan expresarse y recordarlo”.

Revisa también:

ADN

“Sus redes sociales también quedarán activas con sus textos, relatos, poemas y publicaciones para que puedan recordarlo como a él le hubiera gustado: ¡con un grito de Gol! de todos los que lo escuchaban, querían y admiraban… Atte. Su familia", agrega el texto.

Apodado “El poeta del gol”, Walter Saavedra nació en Mar del Plata el 27 de octubre de 1956 y se destacó durante toda su carrera por su voz única y un estilo característico para relatar, en el que combinaba poesía, historia, humor y activismo político.

El periodista argentino fue parte de la cobertura de los Mundiales de Estados Unidos 1994, Francia 1998, Corea y Japón 2002, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. También relató diferentes ediciones de la Copa América y los Juegos Olímpicos.

Durante su trayectoria, contó con pasos por varios medios trasandinos, como Radio El Mundo, Splendid y Canal 11, además de Radio América, Radio Colonia, Radio Rivadavia y Radio Mitre. Alejado de las grandes emisoras, en los últimos años de su carrera trabajó en FM Sol Santa Fe.

Contenido patrocinado

Karol G evoca el estilo de Adele con deslumbrante vestido en el Vaticano

Karol G evoca el estilo de Adele con deslumbrante vestido en el Vaticano

¡Bravo! Mon Laferte al Latin Grammy 2025: Compite con Karol G y Bad Bunny

¡Bravo! Mon Laferte al Latin Grammy 2025: Compite con Karol G y Bad Bunny

Histórico restaurante chileno se vuelve el panorama favorito para las Fiestas Patrias 2025: Ubicado en pleno Barrio Italia en Santiago

Histórico restaurante chileno se vuelve el panorama favorito para las Fiestas Patrias 2025: Ubicado en pleno Barrio Italia en Santiago

&#039;Lo pospusimos demasiado tiempo&#039;: Sylvester Stallone revela que su idea de una precuela de «Rambo» con IA fue descartada

'Lo pospusimos demasiado tiempo': Sylvester Stallone revela que su idea de una precuela de «Rambo» con IA fue descartada

Milo J revela el tracklist de su nuevo disco: colaboraciones con Silvio Rodríguez, Akriila y más

Milo J revela el tracklist de su nuevo disco: colaboraciones con Silvio Rodríguez, Akriila y más

Kidd Voodoo llega a Bresh X Sátiros: Cuándo, dónde y entradas para la masiva fiesta de Halloween

Kidd Voodoo llega a Bresh X Sátiros: Cuándo, dónde y entradas para la masiva fiesta de Halloween

Miley Cyrus confirma el lanzamiento de &#039;Something Beautiful&#039; deluxe: ¿Cuándo se estrena?

Miley Cyrus confirma el lanzamiento de 'Something Beautiful' deluxe: ¿Cuándo se estrena?

&#039;Use Your Illusion&#039;, la obra maestra con la que Guns N&#039; Roses comenzó a separarse, cumple 34 años

'Use Your Illusion', la obra maestra con la que Guns N' Roses comenzó a separarse, cumple 34 años

¿Se viene un spin-off de El Verano en que Me Enamoré?: Todo lo que sabemos tras el fin de la serie

¿Se viene un spin-off de El Verano en que Me Enamoré?: Todo lo que sabemos tras el fin de la serie

Quién es Javiera Victoria, la joven señalada como la nueva pareja de Francisco Kaminski

Quién es Javiera Victoria, la joven señalada como la nueva pareja de Francisco Kaminski

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad