Conmoción en Argentina: muere emblemático periodista deportivo y relator de fútbol a los 68 años
Walter Saavedra, reconocido popularmente como “El poeta del gol”, falleció durante la madrugada del jueves 18 de septiembre.
El periodismo deportivo argentino está de luto. Walter Saavedra, emblemático comunicador y relator de fútbol trasandino, falleció a los 68 años durante la madrugada del jueves 18 de septiembre.
La noticia fue confirmada por su familia a través de su cuenta de Instagram: “Dejamos este posteo abierto para que sus amigos, seguidores y oyentes puedan expresarse y recordarlo”.
“Sus redes sociales también quedarán activas con sus textos, relatos, poemas y publicaciones para que puedan recordarlo como a él le hubiera gustado: ¡con un grito de Gol! de todos los que lo escuchaban, querían y admiraban… Atte. Su familia", agrega el texto.
Apodado “El poeta del gol”, Walter Saavedra nació en Mar del Plata el 27 de octubre de 1956 y se destacó durante toda su carrera por su voz única y un estilo característico para relatar, en el que combinaba poesía, historia, humor y activismo político.
El periodista argentino fue parte de la cobertura de los Mundiales de Estados Unidos 1994, Francia 1998, Corea y Japón 2002, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. También relató diferentes ediciones de la Copa América y los Juegos Olímpicos.
Durante su trayectoria, contó con pasos por varios medios trasandinos, como Radio El Mundo, Splendid y Canal 11, además de Radio América, Radio Colonia, Radio Rivadavia y Radio Mitre. Alejado de las grandes emisoras, en los últimos años de su carrera trabajó en FM Sol Santa Fe.