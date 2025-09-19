Conmoción en Argentina: muere emblemático periodista deportivo y relator de fútbol a los 68 años

El periodismo deportivo argentino está de luto. Walter Saavedra, emblemático comunicador y relator de fútbol trasandino, falleció a los 68 años durante la madrugada del jueves 18 de septiembre.

La noticia fue confirmada por su familia a través de su cuenta de Instagram: “Dejamos este posteo abierto para que sus amigos, seguidores y oyentes puedan expresarse y recordarlo”.

“Sus redes sociales también quedarán activas con sus textos, relatos, poemas y publicaciones para que puedan recordarlo como a él le hubiera gustado: ¡con un grito de Gol! de todos los que lo escuchaban, querían y admiraban… Atte. Su familia", agrega el texto.

Apodado “El poeta del gol”, Walter Saavedra nació en Mar del Plata el 27 de octubre de 1956 y se destacó durante toda su carrera por su voz única y un estilo característico para relatar, en el que combinaba poesía, historia, humor y activismo político.

El periodista argentino fue parte de la cobertura de los Mundiales de Estados Unidos 1994, Francia 1998, Corea y Japón 2002, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. También relató diferentes ediciones de la Copa América y los Juegos Olímpicos.

Durante su trayectoria, contó con pasos por varios medios trasandinos, como Radio El Mundo, Splendid y Canal 11, además de Radio América, Radio Colonia, Radio Rivadavia y Radio Mitre. Alejado de las grandes emisoras, en los últimos años de su carrera trabajó en FM Sol Santa Fe.