Es futbolista, nació un 18 de septiembre y la pasó mal viviendo en Chile: “Me fui del país por los temblores, tenía miedo”

“En Chile tenía un problema y era que temblaba cada dos días. Yo era el único que salía corriendo en los temblores”, recordó el colombiano Marco Pérez, quien pasó por el fútbol chileno en 2012.

Mientras en Chile se siguen celebrando las Fiestas Patrias, este jueves 18 de septiembre estuvo de cumpleaños un futbolista que jugó en el fútbol chileno y que no la pasó nada de bien durante el tiempo que vivió en nuestro país. Se trata del delantero colombiano Marco Pérez, que vistió la camiseta de O’Higgins en 2012.

Pérez, hoy jugador del Deportivo Pereira, hace un tiempo brindó una entrevista para AS Colombia, en la cual, hizo una sorprende revelación sobre las razones que lo motivaron a irse de Chile a fines de la temporada 2012.

“En Chile tenía un problema y era que temblaba cada dos días. Yo era el único que salía corriendo en los temblores, ellos estaban acostumbrados. Llegó un momento en el que me desesperé y le dije al presidente de O’Higgins que me quería ir por el ambiente en el que vivía. El presidente me dijo: ‘Cómo te vas a ir si nos está yendo bien, estamos en la Copa Sudamericana, estamos pagando al día’. Yo le dije que no era por la plata, que era por los temblores, tenía miedo y estaba muy nervioso”, confesó el colombiano de 35 años.

“Usted no ve cómo tiemblo, cuando subo a los aviones, lloro, y se burlan de uno, le dije. Si fuera por mí, jugaría solo de local, no me gustan los aviones”, agregó el delantero sobre la conversación que tuvo con Ricardo Abumohor, quien en ese tiempo era el presidente del club rancagüino.

Al término de la temporada 2012, Marco Pérez armó sus maletas, se despidió de Chile y volvió al fútbol colombiano. “Yo me quería ir y se me presentó la oportunidad en Independiente de Medellín. Me ofrecieron un contrato por un año. Necesitaba volver a Colombia, así que me fui al Medellín”, complementó.

Marco Pérez en O’Higgins. Foto: Agencia Uno / Jose Francisco Zuñiga

