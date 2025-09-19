Alexis Sánchez publica sentido mensaje para Chile en Fiestas Patrias: “19 años sin poder disfrutar un 18 de septiembre en mi país...” / Instagram @alexis_officia1

Desde España, Alexis Sánchez publicó este viernes un sentido mensaje para los chilenos a raíz de las celebraciones por las Fiestas Patrias de nuestro país.

A través de una historia de Instagram, el delantero del Sevilla compartió un video en donde aparece su familia, y escribió: “19 años sin poder disfrutar un 18 de septiembre en mi país... Ver a mi familia disfrutando, todos juntos, con eso me basta. Les mando un fuerte abrazo a todos los chilenos, los quiero”.

“Yo seguiré dejando a mi país en lo más alto del mundo. Orgulloso de ser chileno”, agregó el tocopillano en sus redes sociales.

Alexis Sánchez está convocado para el partido que disputará Sevilla este sábado 20 de septiembre contra Alavés, por la quinta fecha de La Liga de España. El encuentro se jugará a partir de las 13:30 horas de Chile.

Revisa la historia que publicó Alexis Sánchez en su Instagram