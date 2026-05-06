Detienen a sujeto por violento incidente contra mujer en servicentro de Concón: registro que indigna a redes sociales fue clave para su captura

Un violento episodio ocurrido al interior de un servicentro en Concón ha derivado en acciones judiciales concretas tras la seriedad del hecho y la divulgación en redes sociales.

Tras la viralización de un registro audiovisual que captó insultos y hostigamiento hacia una cajera, la Fiscalía de Viña del Mar confirmó que el agresor ya se encuentra bajo custodia policial y con un proceso judicial establecido.

El incidente se desencadenó cuando el sujeto comenzó a increpar a la trabajadora. Ante la escalada de violencia verbal, la dependiente le exigió que se retirara de las dependencias.

Sin embargo, esto solo exacerbó la actitud del hombre, quien lanzó frases despectivas como “qué te crees rota con...”. Finalmente, la afectada y testigos presentes en el lugar consiguieron que el individuo abandonara el recinto.

La captura del sospechoso se concretó durante la jornada del recién pasado martes, gracias a un operativo coordinado que permitió identificarlo rápidamente.

Según explicó el fiscal (s) de Viña del Mar, Alfredo Keller, la aprehensión se produjo durante horas de la noche tras acreditarse su participación en delitos de amenazas.

“El imputado fue detenido el día de ayer, alrededor de las 20:40 horas de la noche, por efectuar amenazas a dependientes de un servicentro. Fue detenido en base a la declaración de los testigos, de las víctimas y de grabaciones que se obtuvieron en el sitio del suceso”, detalló.

Tras la audiencia de control, el tribunal declaró legal el procedimiento de detención. Sin embargo, el proceso no terminará aquí, y la justicia ya fijó una audiencia de procedimiento simplificado para el próximo 11 de junio del 2026, fecha en la que se determinarán las sanciones definitivas.

Respuesta corporativa

Desde la empresa Copec emitieron una declaración pública rechazando tajantemente lo ocurrido en su sucursal de Pronto.

La compañía subrayó que sus esfuerzos están centrados en la protección del capital humano y el entorno de servicio.

En el comunicado, la firma aseguró que “en Pronto Copec, nuestra prioridad es resguardar la integridad de nuestros trabajadores y de todas las personas que nos visitan”.

Asimismo, recalcaron que mantienen vigentes protocolos de prevención para garantizar que sus puntos de atención operen como espacios seguros tanto para empleados como para clientes.