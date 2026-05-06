Así es el primer Tesla que funciona como taxi en Chile: “La idea es hacer un aporte al ecosistema...”

Las aplicaciones de movilidad como Uber o Cabify se han posicionado como una de las grandes alternativas a los medios de transporte tradicionales y públicos, con costos que varían según las distancias que defina el pasajero.

La industria en Chile sumó un inesperado automóvil para cumplir esta tarea, con un Tesla Model 3 dispuesto como Taxi. Su dueño es Ricardo Neira, quien también se desempeña como chofer en Cabify.

“Es una bonita experiencia tener este auto, es también hacer un llamado a la electromovilidad con un Tesla que es muy confortable,minimalista, futurista, muy tecnológico”, contó su conductor.

Neira explicó que una de las grandes razones por las que tomó la decisión de poner este vehículo en circulación como taxi es “hacer un aporte al ecosistema”.

“Con mi auto anterior, en menos de cinco años al menos gasté más de 32 mil litros de combustible. A día de hoy operó con más de un 80% de ahorro en comparación con otros taxis”, afirmó.

Sobre cómo ha sido la recepción del público ante este Tesla en sus viajes, el chofer contó que “muchos quedan asombrados, a veces no se quieren ni bajar”, cerró.