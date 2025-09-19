Alejandro Tabilo da otro golpe en Chengdú: elimina al 30° del mundo y queda a un paso de volver al top 100

Alejandro Tabilo (112°) sigue firme en el ATP 250 de Chengdú. Este viernes, el tenista chileno avanzó a los cuartos de final del torneo que se disputa en China, luego de vencer al italiano Luciano Darderi, segundo sembrado y número 30 del mundo.

La segunda raqueta nacional, que venía de superar australiano Jordan Thompson (78°), volvió a demostrar solidez en su juego y se quedó con la victoria por parciales de 6-4 y 6-3, en un partido que se extendió por una hora y 26 minutos.

En el primer set, “Jano” sacó ventaja con un quiebre en el último juego, mientras que en la segunda manga le bastó una ruptura en el segundo game para abrochar el triunfo a su favor y timbrar el boleto a la ronda de los ocho mejores en Chengdú.

Con esto, el nacido en Toronto está dando un importante salto en ranking live, donde aparece en el puesto 103°. Una nueva victoria le aseguraría volver al top 100, del cual salió en julio de este año. Además, recuperó el número uno de Chile, ya que Nicolás Jarry aparece 111°, perdiendo 10 posiciones.

Ahora, Tabilo enfrentará en cuartos de final a otro australiano, Cristopher 0’Conell (103°), quien dejó en el camino al local Yi Zhou (304°), a quien derrotó también en dos sets por 6-2 y 6-4.

Curiosamente, el chileno y el oceánico se vieron las caras la semana pasada en las semifinales del Challenger de Guangzhou, cuando 0’Conell tuvo que retirarse por problemas en su espalda y le permitió a Tabilo clasificar a la final que perdería con el argentino Juan Manuel Cerúndolo (72°).