Con Garin a la cabeza: tres chilenos están anotados para disputar el Challenger de Antofagasta / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Tras la disputa de la serie de Copa Davis en la que Chile se impuso a Luxemburgo, volverá a desarrollarse actividad tenística de primer nivel en suelo nacional.

Hablamos en este caso del Challenger de Antofagasta, parte del Circuito Dove Men+Care, que se disputará entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre.

De momento, ya están anotados tres integrantes del equipo nacional, donde destaca la presencia de Cristian Garin, que el año pasado estaba anotado para jugar en el norte, pero terminó bajándose.

El ex 17 del mundo buscará repetir el nivel que ya le permitió ganar dos Challengers este año, en Mauthausen y Oerias.

También competirá en Antofagasta el chillanejo Tomás Barrios, que apunta a recuperar terreno en el ranking ATP, al igual que Matías Soto, que llega a la arcilla nortina con la misión de defender el título de dobles que ganó el año pasado.

En la lista de competidores también destaca el español Emilio Nava, 100 del mundo y primer sembrado del torneo; el boliviano Hugo Dellien, segundo cabeza de serie; el libanés Hady Habib, que ganó el Challenger de Temuco el año pasado; y el peruano Gonzalo Bueno, triunfador en 2024 del Challenger de Concepción.