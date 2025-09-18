Alejandro Tabilo se mantiene firme en ATP 250 de Chengdú y venció determinación a Jordan Thompson

El tenista chileno Alejandro Tabilo (ATP 55°) comenzó con el pie derecho su participación en el torneo de Chengdú, China, y esta mañana pudo superar al australiano Jordan Thompson (78°) en el estreno del cuadro principal.

El zurdo nacional se impuso con parciales de 6-4 y 6-3 en un encuentro que se extendió por una hora y 20 minutos.

Aunque en ambos sets se vio en aprietos, logró reaccionar con firmeza en los momentos decisivos para quedarse con la victoria.

El duelo tuvo pasajes de tensión, sobre todo en el primer parcial, donde Tabilo debió remontar para terminar cerrando con ventaja.

Una historia similar se repitió en la segunda manga, cuando volvió a encontrar soluciones en su juego para inclinar la balanza a su favor.

Con este resultado, el chileno acumula tres triunfos seguidos en la competencia asiática y se instala en la segunda ronda, donde lo espera un desafío mayor.

Se trata del italiano Luciano Darderi (30° del mundo), segundo sembrado del certamen. El europeo debutará directamente en esta instancia tras haber quedado libre en la jornada inicial.

El choque ante Darderi será una nueva prueba para Tabilo, que busca seguir avanzando en la gira asiática y sumar puntos valiosos en el ranking ATP.

El partido de octavos de final está agendado para la madrugada de este viernes 19 de septiembre, con un horario estimado alrededor de las 02:00 am.