Tras temprano retiro de su rival: Alejandro Tabilo se instala en la final del Challenger de Guangzhou

El chileno Alejandro Tabilo (125° del ranking ATP) logró instalarse este sábado en la final del Challenger de Guangzhou, en China, luego del retiro por lesión de su rival, el australiano Christopher O’Connell (89°).

En una semifinal que duró apenas 22 minutos, el oceánico acusó molestias en su espalda durante el primer set y requirió de atención médica. Pese a que pudo volver a la cancha, sus problemas físicos se intensificaron y lo obligaron a abandonar el duelo en el tercer game.

De esa manera, “Jano” se quedó con la victoria por 2-1 y retiro, para avanzar así a la undécima definición de su carrera en un torneo Challenger, donde ya acumula seis trofeos. El último de ellos lo conquistó el año pasado en Aix-en-Provence, Francia.

El rival del tenista nacional en la final del Challenger de Guangzhou saldrá del choque entre el británico Billy Harris (136°) y el argentino Juan Manuel Cerúndolo (86°). El cotejo decisivo se jugará este domingo 14 de septiembre, en horario a definir.

Cabe recordar que Alejandro Tabilo optó por bajarse de la Copa Davis para privilegiar su calendario y recuperar posiciones en el ranking ATP. En caso de ganar el certamen en China, el chileno trepará al 103° lugar del escalafón mundial.