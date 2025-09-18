;

VIDEO. Venezolana sale en defensa de su hija ante críticas por baile tradicional caribeño durante las Fiestas Patrias en Chile

La madre aprovechó la instancia para destacar los mensajes positivos que recibió la pequeña por su presentación.

Alejandro Basulto

Un video difundido en redes sociales generó un intenso debate en Chile en torno a la participación de una niña venezolana en un acto escolar por las Fiestas Patrias.

En la grabación se observa a la menor junto a sus compañeros interpretando una danza tradicional de su país de origen, lo que provocó reacciones divididas.

Una usuaria señaló: “¡Qué mal! Y eso que soy venezolana. ¡Todo mal, señores! Son las fiestas de Chile, hay que celebrarlas y respetarlas como se debe”.

Otra añadió: “¡Con respeto! ¡En las Fiestas Patrias de Chile, se tiene que bailar solo bailes chilenos! ¡Para eso existe el día de la interculturalidad!”.

También se leyeron comentarios como: “Que parte no entienden los colegios que son fiestas patrias chilenas”, “Malo si es fiesta de Chile” y “Bello baile, ¡pero no es para las fiestas patrias chilenas! Es horrible ver como quieren cambiar nuestras celebraciones”.

No obstante, otras reacciones valoraron el gesto cultural de la niña y sus compañeros. “Soy chileno y amo ese baile”, escribió un usuario, mientras que otra persona afirmó: “Soy chilena y me parece hermoso su baile y que Chile integre a los que realmente vienen a salir a delante por una nueva vida”.

A ello se sumaron mensajes como: “No hay por qué borrar las raíces de esos peques, aman Chile y su tierra natal, no tiene nada de malo”.

La mamá de la niña venezolana salió en su defensa

Frente a la polémica, la madre de la menor se pronunció en defensa de su hija y agradeció el apoyo recibido.

Sin embargo, también confesó la angustia que le generaron las críticas: “Mi hija había visto los mensajes negativos pasivo-agresivos y no se había sentido tan bien. Es una niña y la verdad que como madre me dio ansiedad, imagínense ella”.

Pese a esa situación, la apoderada optó por resaltar lo positivo: “Los buenos somos más, de verdad, gracias por esos mensajes tan lindos que le dejaron, y a la gente que se tomó el atrevimiento de ponerle mensajes negativos, señores, maduren”.

Es una niña, ubíquense, con los niños no. Esos comentarios tan feos, o sea, qué horrible (...) Me dieron tanta risa, ¿ustedes de dónde sacan tanta imaginación, Dios mío? No, yo no puedo con sus comentarios de risa, o sea, me dio risa, me dio molestia, pero también me dio alegría“, añadió.

Finalmente, dirigiéndose a quienes apoyaron a la pequeña, expresó: “La verdad, qué lindo, gracias (...) Hicieron sentir a mi hija feliz y ella se sintió orgullosa”.

