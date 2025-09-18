Un video difundido en redes sociales generó un intenso debate en Chile en torno a la participación de una niña venezolana en un acto escolar por las Fiestas Patrias.

En la grabación se observa a la menor junto a sus compañeros interpretando una danza tradicional de su país de origen, lo que provocó reacciones divididas.

Una usuaria señaló: “¡Qué mal! Y eso que soy venezolana. ¡Todo mal, señores! Son las fiestas de Chile, hay que celebrarlas y respetarlas como se debe”.

Otra añadió: “¡Con respeto! ¡En las Fiestas Patrias de Chile, se tiene que bailar solo bailes chilenos! ¡Para eso existe el día de la interculturalidad!”.

También se leyeron comentarios como: “Que parte no entienden los colegios que son fiestas patrias chilenas”, “Malo si es fiesta de Chile” y “Bello baile, ¡pero no es para las fiestas patrias chilenas! Es horrible ver como quieren cambiar nuestras celebraciones”.

No obstante, otras reacciones valoraron el gesto cultural de la niña y sus compañeros. “Soy chileno y amo ese baile”, escribió un usuario, mientras que otra persona afirmó: “Soy chilena y me parece hermoso su baile y que Chile integre a los que realmente vienen a salir a delante por una nueva vida”.

A ello se sumaron mensajes como: “No hay por qué borrar las raíces de esos peques, aman Chile y su tierra natal, no tiene nada de malo”.

La mamá de la niña venezolana salió en su defensa

Frente a la polémica, la madre de la menor se pronunció en defensa de su hija y agradeció el apoyo recibido.

Sin embargo, también confesó la angustia que le generaron las críticas: “Mi hija había visto los mensajes negativos pasivo-agresivos y no se había sentido tan bien. Es una niña y la verdad que como madre me dio ansiedad, imagínense ella”.

Pese a esa situación, la apoderada optó por resaltar lo positivo: “Los buenos somos más, de verdad, gracias por esos mensajes tan lindos que le dejaron, y a la gente que se tomó el atrevimiento de ponerle mensajes negativos, señores, maduren”.

“Es una niña, ubíquense, con los niños no. Esos comentarios tan feos, o sea, qué horrible (...) Me dieron tanta risa, ¿ustedes de dónde sacan tanta imaginación, Dios mío? No, yo no puedo con sus comentarios de risa, o sea, me dio risa, me dio molestia, pero también me dio alegría“, añadió.

Finalmente, dirigiéndose a quienes apoyaron a la pequeña, expresó: “La verdad, qué lindo, gracias (...) Hicieron sentir a mi hija feliz y ella se sintió orgullosa”.