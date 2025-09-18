Este jueves, el Presidente Gabriel Boric encabezó el último esquinazo de su mandato en el Palacio de La Moneda, acompañado por el Grupo Folclórico Ventisquero.

Ministros, subsecretarios e invitados disfrutaron bailando cueca en medio de la celebración de Fiestas Patrias.

La jornada también incluyó la fotografía oficial del 18 de septiembre junto a su gabinete, edecanes, Carabineros y funcionarios de la Presidencia, cumpliendo con una tradición republicana antes de finalizar su periodo en el cargo.

Durante la actividad, el mandatario entregó un mensaje marcado por el balance y la unidad nacional. “Vale la pena sentirse orgulloso de lo logrado”, afirmó.

Además, destacó que “es superimportante que quienes vienen a futuro, particularmente en año de elecciones, tengan también esa perspectiva histórica, de que somos continuidad, de que siempre es necesario el cambio para asegurar de alguna manera la continuidad”.

Presidente de la República, Gabriel Boric Font, encabeza la Fotografía Oficial de Fiestas Patrias 2025 junto al equipo de Gobierno, funcionarias y funcionarios de la Presidencia y quienes ejercen sus labores a diario en el Palacio de La Moneda. pic.twitter.com/rbAXJburwT — Presidencia de Chile (@Presidencia_cl) September 18, 2025

Tras ello, el jefe de Estado fue claro en torno a su última alocución como mandatario en Fiestas Patrias. “Yo quiero terminar mi mensaje diciéndoles que estoy profundamente orgulloso de la patria. Después de haberla recorrido de norte a sur, de haber conversado con la diversidad de Chile, estoy muy esperanzado en Chile y su destino”.

“Hemos superado momentos difíciles y este siendo nuestro último 18 de septiembre aquí en La Moneda, por lo menos en los cargos que tenemos hoy, creo que vale la pena sentirse orgulloso por lo logrado. Y hacer un llamado a la unidad nacional”, cerró el Presidente Boric.