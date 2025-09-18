;

Con guiño a la cueca, jugadores y técnicos: El saludo de algunos equipos internacionales por las Fiestas Patrias de Chile

El 18 de septiembre también se celebra en otros países.

José Campillay

Continuamos con las celebraciones de Fiestas Patrias en Chile y hoy, siendo 18 de septiembre, un día especial en el que se celebra la Primera Junta Nacional de Gobierno, llegaron saludos del mundo internacional del fútbol.

Y es que a lo largo de la historia son varios los jugadores y entrenadores que han dejado huella en diversos equipos extranjeros.

Claudio Bravo, David Pizarro, Arturo Vidal y Manuel Pellegrini son algunos de los nombres que pasaron por Manchester City y Bayern de Múnich (siendo el único caso el ‘King’).

Fueron precisamente estos clubes los que utilizaron sus redes sociales para enviar un saludo a Chile, siendo los primeros en hacerlo.

En el caso de los alemanes, utilizaron una imagen de una pareja bailando cueca. Por su parte, los ingleses recordaron a Bravo, Pizarro y Pellegrini.

