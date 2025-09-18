Con guiño a la cueca, jugadores y técnicos: El saludo de algunos equipos internacionales por las Fiestas Patrias de Chile

Continuamos con las celebraciones de Fiestas Patrias en Chile y hoy, siendo 18 de septiembre, un día especial en el que se celebra la Primera Junta Nacional de Gobierno, llegaron saludos del mundo internacional del fútbol.

Y es que a lo largo de la historia son varios los jugadores y entrenadores que han dejado huella en diversos equipos extranjeros.

Claudio Bravo, David Pizarro, Arturo Vidal y Manuel Pellegrini son algunos de los nombres que pasaron por Manchester City y Bayern de Múnich (siendo el único caso el ‘King’).

Fueron precisamente estos clubes los que utilizaron sus redes sociales para enviar un saludo a Chile, siendo los primeros en hacerlo.

En el caso de los alemanes, utilizaron una imagen de una pareja bailando cueca. Por su parte, los ingleses recordaron a Bravo, Pizarro y Pellegrini.