Rey Carlos III envía saludo a Chile por sus Fiestas Patrias

El monarca británico destacó los lazos históricos entre ambas naciones y expresó su compromiso de seguir fortaleciendo la relación, con énfasis en la cooperación frente al cambio climático.

Verónica Villalobos

Santiago

Con motivo de la celebración de las Fiestas Patrias, el Rey Carlos III de Inglaterra hizo llegar un mensaje especial a Chile, el cual fue replicado por la embajada del Reino Unido en Santiago a través de sus redes sociales.

En el saludo, el monarca junto a la reina consorte Camila transmitieron “nuestras más cálidas felicitaciones con motivo de su Día Nacional”. Además, Carlos III valoró los vínculos entre ambos países, señalando que “me complace enormemente que nuestros países compartan vínculos tan sólidos, y espero con interés seguir fortaleciendo nuestra amistad”.

El mensaje también incluyó una reflexión sobre los desafíos medioambientales globales. “Tengo la esperanza y la firme convicción de que nuestras naciones puedan colaborar para generar un impacto positivo frente al cambio climático y los desafíos medioambientales que nos afectan a todos a nivel global”, sostuvo el rey.

Finalmente, el saludo cerró con un gesto de cercanía hacia los chilenos: “Mi esposa y yo tenemos el agrado de transmitirle nuestros mejores deseos a usted y a todos los chilenos para el año que comienza”.

