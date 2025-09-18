Te Deum Ecuménico: cardenal Chomalí llamó a trabajar por un “proyecto común” y que no están los tiempos “para trincheras”

Este jueves 18 de septiembre se realizó el Te Deum Ecuménico en la Catedral de Santiago, que contó con la participación de autoridades de gobierno, parlamentarios e incluso algunos de los candidatos presidenciales.

La instancia también contó con la asistencia del Presidente Gabriel Boric , quien salió del Palacio de La Moneda y llegó al lugar en el Ford Galaxie descapotable junto al ministro del Interior, Álvaro Elizalde.

Agencia UNO / Victor Huenante Ampliar

El arzobispo Fernando Chomalí presidió la ceremonia, en donde dio un discurso que abordó diversos temas de contingencia, considerando las elecciones de noviembre.

“Tiempos para pensar en grande”

En específico, la autoridad religiosa partió su exposición llamando a fortalecer la educación pública. “Urge que prioricemos la formación de las futuras generaciones”, señaló.

Después, habló sobre la familia, la fe, la democracia y la solidaridad, además de invitar “que todos –sin excepción– trabajemos por un proyecto común".

Elecciones

Por último, Fernando Chomalí se refirió a las elecciones: “La Iglesia exhorta a todos quienes ejercen algún cargo de representación o aspiran a tenerlo, a hacer de su actuación una clase magistral de civilidad y respeto ”.

“No se trata solo de ganar votos, sino de recuperar la confianza de los chilenos y demostrar que la política es una actividad noble, necesaria y fundamental”, añadió.