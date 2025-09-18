Te Deum Ecuménico: estos son los desvíos de tránsito en Santiago

18 de Septiembre del 2021/Santiago El Ministro y Secretario General de Gobierno Jaime Bellolio (i) junto al Ministro y Secretario General de la Presidencia Juan Jose Ossa (d) en el marco de las actividades de celebración de las Fiestas Patrias, participan en el Te Deum Ecuménico de Acción de Gracias. FOTO: DANIEL ARAYA MARTIN/AGENCIAUNO

Santiago

Este miércoles 18 de septiembre se desarrolla el tradicional Te Deum Ecuménico Católico en la Catedral Metropolitana de Santiago, ceremonia presidida por el cardenal Fernando Chomalí y que cuenta con la asistencia del Presidente Gabriel Boric y las principales autoridades del país.

Por motivos de seguridad, Transporte Informa anunció cortes y desvíos de tránsito en el centro de la capital desde las 08:00 horas.

El perímetro afectado corresponde al barrio cívico, delimitado por la calzada norte de la Alameda al poniente, Avenida Manuel Rodríguez al norte, Balmaceda al poniente, Ismael Valdés Vergara al oriente y Santa Lucía al sur.

El ingreso vehicular al sector permanecerá restringido hasta pasado el mediodía, permitiéndose solo el acceso de automóviles autorizados. Además, desde las 18:00 horas se implementarán nuevas medidas en torno al Teatro Municipal por la Gala de Fiestas Patrias.

Las autoridades llamaron a planificar los desplazamientos, utilizar transporte público y mantenerse informados a través de las cuentas oficiales de Transporte Informa y Carabineros de Chile.