;

Te Deum Ecuménico: estos son los desvíos de tránsito en Santiago

Las medidas comenzaron a las 08:00 horas y restringen el ingreso vehicular en diversos puntos de la capital hasta pasado el mediodía.

Verónica Villalobos

18 de Septiembre del 2021/SantiagoEl Ministro y Secretario General de Gobierno Jaime Bellolio (i) junto al Ministro y Secretario General de la Presidencia Juan Jose Ossa (d) en el marco de las actividades de celebración de las Fiestas Patrias, participan en el Te Deum Ecuménico de Acción de Gracias. FOTO: DANIEL ARAYA MARTIN/AGENCIAUNO

18 de Septiembre del 2021/Santiago El Ministro y Secretario General de Gobierno Jaime Bellolio (i) junto al Ministro y Secretario General de la Presidencia Juan Jose Ossa (d) en el marco de las actividades de celebración de las Fiestas Patrias, participan en el Te Deum Ecuménico de Acción de Gracias. FOTO: DANIEL ARAYA MARTIN/AGENCIAUNO

Santiago

Este miércoles 18 de septiembre se desarrolla el tradicional Te Deum Ecuménico Católico en la Catedral Metropolitana de Santiago, ceremonia presidida por el cardenal Fernando Chomalí y que cuenta con la asistencia del Presidente Gabriel Boric y las principales autoridades del país.

Por motivos de seguridad, Transporte Informa anunció cortes y desvíos de tránsito en el centro de la capital desde las 08:00 horas.

El perímetro afectado corresponde al barrio cívico, delimitado por la calzada norte de la Alameda al poniente, Avenida Manuel Rodríguez al norte, Balmaceda al poniente, Ismael Valdés Vergara al oriente y Santa Lucía al sur.

ADN

El ingreso vehicular al sector permanecerá restringido hasta pasado el mediodía, permitiéndose solo el acceso de automóviles autorizados. Además, desde las 18:00 horas se implementarán nuevas medidas en torno al Teatro Municipal por la Gala de Fiestas Patrias.

ADN

Las autoridades llamaron a planificar los desplazamientos, utilizar transporte público y mantenerse informados a través de las cuentas oficiales de Transporte Informa y Carabineros de Chile.

Contenido patrocinado

Karol G evoca el estilo de Adele con deslumbrante vestido en el Vaticano

Karol G evoca el estilo de Adele con deslumbrante vestido en el Vaticano

¡Bravo! Mon Laferte al Latin Grammy 2025: Compite con Karol G y Bad Bunny

¡Bravo! Mon Laferte al Latin Grammy 2025: Compite con Karol G y Bad Bunny

Histórico restaurante chileno se vuelve el panorama favorito para las Fiestas Patrias 2025: Ubicado en pleno Barrio Italia en Santiago

Histórico restaurante chileno se vuelve el panorama favorito para las Fiestas Patrias 2025: Ubicado en pleno Barrio Italia en Santiago

&#039;Lo pospusimos demasiado tiempo&#039;: Sylvester Stallone revela que su idea de una precuela de «Rambo» con IA fue descartada

'Lo pospusimos demasiado tiempo': Sylvester Stallone revela que su idea de una precuela de «Rambo» con IA fue descartada

Milo J revela el tracklist de su nuevo disco: colaboraciones con Silvio Rodríguez, Akriila y más

Milo J revela el tracklist de su nuevo disco: colaboraciones con Silvio Rodríguez, Akriila y más

Kidd Voodoo llega a Bresh X Sátiros: Cuándo, dónde y entradas para la masiva fiesta de Halloween

Kidd Voodoo llega a Bresh X Sátiros: Cuándo, dónde y entradas para la masiva fiesta de Halloween

Miley Cyrus confirma el lanzamiento de &#039;Something Beautiful&#039; deluxe: ¿Cuándo se estrena?

Miley Cyrus confirma el lanzamiento de 'Something Beautiful' deluxe: ¿Cuándo se estrena?

&#039;Use Your Illusion&#039;, la obra maestra con la que Guns N&#039; Roses comenzó a separarse, cumple 34 años

'Use Your Illusion', la obra maestra con la que Guns N' Roses comenzó a separarse, cumple 34 años

¿Se viene un spin-off de El Verano en que Me Enamoré?: Todo lo que sabemos tras el fin de la serie

¿Se viene un spin-off de El Verano en que Me Enamoré?: Todo lo que sabemos tras el fin de la serie

Quién es Javiera Victoria, la joven señalada como la nueva pareja de Francisco Kaminski

Quién es Javiera Victoria, la joven señalada como la nueva pareja de Francisco Kaminski

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad