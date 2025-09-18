Balance de Fiestas Patrias 2025: Carabineros informa 1 fallecido y 42 detenidos

Santiago

Durante la mañana de este jueves 18 de septiembre, Carabineros de Chile entregó el primer balance preliminar de tránsito por Fiestas Patrias 2025, reportando un fallecido, 69 siniestros viales y siete lesionados.

El jefe de la Zona Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial, General Víctor Vielma, indicó que “entre el 12 al 17 de septiembre, han salido desde la Región Metropolitana a diferentes partes del país, 750.000 vehículos, retornando a la capital 532.000 automóviles aproximadamente”.

En esa línea, remarcó que como institución se mantiene una presencia activa a nivel nacional, efectuando 17 mil fiscalizaciones a conductores y practicando más de 4 mil exámenes, con un total de 42 detenidos, 30 de ellos asociados a la ingesta de alcohol tras el volante y 12 por consumo de sustancias ilícitas y psicotrópicas.

Sumado a ello, se cursaron más de 300 infracciones de tránsito relacionadas principalmente al exceso de velocidad, el no uso del cinturón de seguridad y por no utilizar el sistema de retención infantil.

El General Vielma también precisó que “lamentablemente a nivel nacional ocurrieron 69 siniestros viales, con siete personas lesionadas de diversa consideración y un fallecido producto de una colisión en la Región del Biobío” .

Asimismo, realizó un llamado a la ciudadanía: “Estamos comenzando estas Fiestas Patrias, por lo que debemos adoptar una conducta vial responsable de autocuidado para no seguir aumentando estas lamentables cifras. Todavía quedan 300.000 vehículos que salgan de la capital”.

Finalmente, el representante institucional enfatizó que “sabemos que este fin de semana es más largo que el de años anteriores, necesitamos la cooperación de toda la ciudadanía para adoptar conductas responsables durante estos días de celebración. El llamado es a celebrar con prudencia, responsabilidad y autocuidado”.