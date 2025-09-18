;

Balance de Fiestas Patrias 2025: Carabineros informa 1 fallecido y 42 detenidos

De acuerdo con lo señalado por la institución, hasta el momento existen más de 300 infracciones de tránsito relacionadas principalmente al exceso de velocidad, el no uso del cinturón de seguridad y por no utilizar el sistema de retención infantil.

Verónica Villalobos

Agencia Uno | Imagen referencial

Agencia Uno | Imagen referencial / FOTO: LUIS BOZZO B./AGENCIAUNO

Santiago

Durante la mañana de este jueves 18 de septiembre, Carabineros de Chile entregó el primer balance preliminar de tránsito por Fiestas Patrias 2025, reportando un fallecido, 69 siniestros viales y siete lesionados.

El jefe de la Zona Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial, General Víctor Vielma, indicó que “entre el 12 al 17 de septiembre, han salido desde la Región Metropolitana a diferentes partes del país, 750.000 vehículos, retornando a la capital 532.000 automóviles aproximadamente”.

En esa línea, remarcó que como institución se mantiene una presencia activa a nivel nacional, efectuando 17 mil fiscalizaciones a conductores y practicando más de 4 mil exámenes, con un total de 42 detenidos, 30 de ellos asociados a la ingesta de alcohol tras el volante y 12 por consumo de sustancias ilícitas y psicotrópicas.

Revisa también

ADN

Sumado a ello, se cursaron más de 300 infracciones de tránsito relacionadas principalmente al exceso de velocidad, el no uso del cinturón de seguridad y por no utilizar el sistema de retención infantil.

El General Vielma también precisó que “lamentablemente a nivel nacional ocurrieron 69 siniestros viales, con siete personas lesionadas de diversa consideración y un fallecido producto de una colisión en la Región del Biobío”.

Asimismo, realizó un llamado a la ciudadanía: “Estamos comenzando estas Fiestas Patrias, por lo que debemos adoptar una conducta vial responsable de autocuidado para no seguir aumentando estas lamentables cifras. Todavía quedan 300.000 vehículos que salgan de la capital”.

Finalmente, el representante institucional enfatizó que “sabemos que este fin de semana es más largo que el de años anteriores, necesitamos la cooperación de toda la ciudadanía para adoptar conductas responsables durante estos días de celebración. El llamado es a celebrar con prudencia, responsabilidad y autocuidado”.

Contenido patrocinado

Karol G evoca el estilo de Adele con deslumbrante vestido en el Vaticano

Karol G evoca el estilo de Adele con deslumbrante vestido en el Vaticano

¡Bravo! Mon Laferte al Latin Grammy 2025: Compite con Karol G y Bad Bunny

¡Bravo! Mon Laferte al Latin Grammy 2025: Compite con Karol G y Bad Bunny

Histórico restaurante chileno se vuelve el panorama favorito para las Fiestas Patrias 2025: Ubicado en pleno Barrio Italia en Santiago

Histórico restaurante chileno se vuelve el panorama favorito para las Fiestas Patrias 2025: Ubicado en pleno Barrio Italia en Santiago

&#039;Lo pospusimos demasiado tiempo&#039;: Sylvester Stallone revela que su idea de una precuela de «Rambo» con IA fue descartada

'Lo pospusimos demasiado tiempo': Sylvester Stallone revela que su idea de una precuela de «Rambo» con IA fue descartada

Milo J revela el tracklist de su nuevo disco: colaboraciones con Silvio Rodríguez, Akriila y más

Milo J revela el tracklist de su nuevo disco: colaboraciones con Silvio Rodríguez, Akriila y más

Kidd Voodoo llega a Bresh X Sátiros: Cuándo, dónde y entradas para la masiva fiesta de Halloween

Kidd Voodoo llega a Bresh X Sátiros: Cuándo, dónde y entradas para la masiva fiesta de Halloween

Miley Cyrus confirma el lanzamiento de &#039;Something Beautiful&#039; deluxe: ¿Cuándo se estrena?

Miley Cyrus confirma el lanzamiento de 'Something Beautiful' deluxe: ¿Cuándo se estrena?

&#039;Use Your Illusion&#039;, la obra maestra con la que Guns N&#039; Roses comenzó a separarse, cumple 34 años

'Use Your Illusion', la obra maestra con la que Guns N' Roses comenzó a separarse, cumple 34 años

¿Se viene un spin-off de El Verano en que Me Enamoré?: Todo lo que sabemos tras el fin de la serie

¿Se viene un spin-off de El Verano en que Me Enamoré?: Todo lo que sabemos tras el fin de la serie

Quién es Javiera Victoria, la joven señalada como la nueva pareja de Francisco Kaminski

Quién es Javiera Victoria, la joven señalada como la nueva pareja de Francisco Kaminski

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad