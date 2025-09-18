Presidente Boric envía saludo de Fiestas Patrias a chilenos en el extranjero: “Ustedes son embajadores de nuestra cultura”

Este jueves 18 de septiembre, el Presidente Gabriel Boric mandó un saludo a las chilenas y chilenos que celebran las Fiestas Patrias desde el extranjero.

Mediante un video publicado en las redes sociales de la Cancillería, el Mandatario señaló: “Puede que nos separen miles de kilómetros, pero sé que el 18 de septiembre nos une con la misma emoción”.

“Ustedes son embajadores de nuestra cultura, de nuestros valores y de la resiliencia que caracteriza a nuestro pueblo. Este año tiene un significado especial para mí, es el último 18 de septiembre que les hablo como Presidente ”, añadió.

“Les deseo que estas Fiestas Patrias...”

En esa línea, el Presidente Boric indicó que “he tenido la oportunidad de recorrer diferentes países y en los que me encuentro con un chileno, siento el orgullo que tienen de pertenecer a nuestra patria”.

“Me han contado de cómo celebran el 18 , de cómo se juntan, de cómo rememoran nuestras tradiciones, de cómo extrañan la cordillera y de cómo siempre tienen a Chile en el corazón”, agregó.

Finalmente, el Mandatario expresó: “Les deseo que estas Fiestas Patrias sean una oportunidad para celebrar, reencontrarse y renovar el orgullo de pertenecer a esta comunidad”.

Revisa aquí el video del Presidente Gabriel Boric: