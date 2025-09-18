;

Presidente Boric envía saludo de Fiestas Patrias a chilenos en el extranjero: “Ustedes son embajadores de nuestra cultura”

El Mandatario expresó que “este año tiene un significado especial para mí, es el último 18 de septiembre que les hablo como Presidente”.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO

Agencia UNO / Sebastian Beltran Gaete

Este jueves 18 de septiembre, el Presidente Gabriel Boric mandó un saludo a las chilenas y chilenos que celebran las Fiestas Patrias desde el extranjero.

Mediante un video publicado en las redes sociales de la Cancillería, el Mandatario señaló: “Puede que nos separen miles de kilómetros, pero sé que el 18 de septiembre nos une con la misma emoción”.

Revisa también

ADN

“Ustedes son embajadores de nuestra cultura, de nuestros valores y de la resiliencia que caracteriza a nuestro pueblo. Este año tiene un significado especial para mí, es el último 18 de septiembre que les hablo como Presidente”, añadió.

“Les deseo que estas Fiestas Patrias...”

En esa línea, el Presidente Boric indicó que “he tenido la oportunidad de recorrer diferentes países y en los que me encuentro con un chileno, siento el orgullo que tienen de pertenecer a nuestra patria”.

“Me han contado de cómo celebran el 18, de cómo se juntan, de cómo rememoran nuestras tradiciones, de cómo extrañan la cordillera y de cómo siempre tienen a Chile en el corazón”, agregó.

Finalmente, el Mandatario expresó: “Les deseo que estas Fiestas Patrias sean una oportunidad para celebrar, reencontrarse y renovar el orgullo de pertenecer a esta comunidad”.

Revisa aquí el video del Presidente Gabriel Boric:

Contenido patrocinado

Karol G evoca el estilo de Adele con deslumbrante vestido en el Vaticano

Karol G evoca el estilo de Adele con deslumbrante vestido en el Vaticano

¡Bravo! Mon Laferte al Latin Grammy 2025: Compite con Karol G y Bad Bunny

¡Bravo! Mon Laferte al Latin Grammy 2025: Compite con Karol G y Bad Bunny

Histórico restaurante chileno se vuelve el panorama favorito para las Fiestas Patrias 2025: Ubicado en pleno Barrio Italia en Santiago

Histórico restaurante chileno se vuelve el panorama favorito para las Fiestas Patrias 2025: Ubicado en pleno Barrio Italia en Santiago

&#039;Lo pospusimos demasiado tiempo&#039;: Sylvester Stallone revela que su idea de una precuela de «Rambo» con IA fue descartada

'Lo pospusimos demasiado tiempo': Sylvester Stallone revela que su idea de una precuela de «Rambo» con IA fue descartada

Milo J revela el tracklist de su nuevo disco: colaboraciones con Silvio Rodríguez, Akriila y más

Milo J revela el tracklist de su nuevo disco: colaboraciones con Silvio Rodríguez, Akriila y más

Kidd Voodoo llega a Bresh X Sátiros: Cuándo, dónde y entradas para la masiva fiesta de Halloween

Kidd Voodoo llega a Bresh X Sátiros: Cuándo, dónde y entradas para la masiva fiesta de Halloween

Miley Cyrus confirma el lanzamiento de &#039;Something Beautiful&#039; deluxe: ¿Cuándo se estrena?

Miley Cyrus confirma el lanzamiento de 'Something Beautiful' deluxe: ¿Cuándo se estrena?

&#039;Use Your Illusion&#039;, la obra maestra con la que Guns N&#039; Roses comenzó a separarse, cumple 34 años

'Use Your Illusion', la obra maestra con la que Guns N' Roses comenzó a separarse, cumple 34 años

¿Se viene un spin-off de El Verano en que Me Enamoré?: Todo lo que sabemos tras el fin de la serie

¿Se viene un spin-off de El Verano en que Me Enamoré?: Todo lo que sabemos tras el fin de la serie

Quién es Javiera Victoria, la joven señalada como la nueva pareja de Francisco Kaminski

Quién es Javiera Victoria, la joven señalada como la nueva pareja de Francisco Kaminski

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad