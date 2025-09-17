Horarios del Metro de Santiago para el 18 y 19 de septiembre en Fiestas Patrias

El Metro de Santiago dio a conocer cómo funcionará su servicio durante los feriados irrenunciables del jueves 18 y viernes 19 de septiembre, en el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias.

Horario del Metro, refuerzo de buses y recorridos especiales

Según informó la empresa, el transporte subterráneo operará entre las 07:30 y las 23:00 horas en ambas jornadas.

Por otro lado, se anunció la habilitación de servicios especiales y refuerzo en distintos recorridos hacia los principales puntos de celebración, entre el 17 y el 21 de septiembre.

Los horarios de mayor refuerzo serán entre 18:00 y 05:30 horas, para facilitar el traslado de los asistentes a fondas y eventos.

Algunos de los recorridos destacados son:

B24 hacia la Fonda Familiar de Renca.

322 hacia la fonda Doña Florinda en La Florida.

117 hacia Yein Fonda en Huechuraba.

D08 hacia el Parque Padre Hurtado, en La Reina.

Además, se implementarán buses especiales desde el Parque O’Higgins y el Estadio Nacional, conectando con comunas como Maipú, Puente Alto, Peñalolén, Quilicura y Renca, entre otras.