Horarios del Metro de Santiago para el 18 y 19 de septiembre en Fiestas Patrias

Las autoridades llamaron a planificar con anticipación los traslados.

Javiera Rivera

Agencia Uno

Agencia Uno

El Metro de Santiago dio a conocer cómo funcionará su servicio durante los feriados irrenunciables del jueves 18 y viernes 19 de septiembre, en el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias.

Horario del Metro, refuerzo de buses y recorridos especiales

Según informó la empresa, el transporte subterráneo operará entre las 07:30 y las 23:00 horas en ambas jornadas.

Por otro lado, se anunció la habilitación de servicios especiales y refuerzo en distintos recorridos hacia los principales puntos de celebración, entre el 17 y el 21 de septiembre.

Los horarios de mayor refuerzo serán entre 18:00 y 05:30 horas, para facilitar el traslado de los asistentes a fondas y eventos.

Algunos de los recorridos destacados son:

  • B24 hacia la Fonda Familiar de Renca.
  • 322 hacia la fonda Doña Florinda en La Florida.
  • 117 hacia Yein Fonda en Huechuraba.
  • D08 hacia el Parque Padre Hurtado, en La Reina.

Además, se implementarán buses especiales desde el Parque O’Higgins y el Estadio Nacional, conectando con comunas como Maipú, Puente Alto, Peñalolén, Quilicura y Renca, entre otras.

