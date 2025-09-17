Horarios del Metro de Santiago para el 18 y 19 de septiembre en Fiestas Patrias
Las autoridades llamaron a planificar con anticipación los traslados.
El Metro de Santiago dio a conocer cómo funcionará su servicio durante los feriados irrenunciables del jueves 18 y viernes 19 de septiembre, en el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias.
Horario del Metro, refuerzo de buses y recorridos especiales
Según informó la empresa, el transporte subterráneo operará entre las 07:30 y las 23:00 horas en ambas jornadas.
Por otro lado, se anunció la habilitación de servicios especiales y refuerzo en distintos recorridos hacia los principales puntos de celebración, entre el 17 y el 21 de septiembre.
Los horarios de mayor refuerzo serán entre 18:00 y 05:30 horas, para facilitar el traslado de los asistentes a fondas y eventos.
Revisa también
Algunos de los recorridos destacados son:
- B24 hacia la Fonda Familiar de Renca.
- 322 hacia la fonda Doña Florinda en La Florida.
- 117 hacia Yein Fonda en Huechuraba.
- D08 hacia el Parque Padre Hurtado, en La Reina.
Además, se implementarán buses especiales desde el Parque O’Higgins y el Estadio Nacional, conectando con comunas como Maipú, Puente Alto, Peñalolén, Quilicura y Renca, entre otras.