Hasta 90 milímetros de lluvia en Fiestas Patrias: estas regiones de Chile tendrán las precipitaciones más fuertes / Diego Martin

Tal como indican los pronósticos del tiempo recientes, las celebraciones de las Fiestas Patrias en algunas regiones de Chile estarán marcadas por la lluvia.

“La parte fría del sistema frontal hará su aproximación a Chile entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves 18 de septiembre”, precisó Meteored en una de sus actualizaciones recientes.

El sitio web de meteorología indicó que las precipitaciones se registrarán en regiones del centro, sur e incluso en la zona más austral, con distintos niveles de intensidad.

Mientras la ciudad de Santiago, en la región Metropolitana, podría recibir chubascos débiles desde la mañana de este sábado 20 de septiembre, en el sur, se podrían acumular hasta 90 milímetros de agua total.

¿En qué regiones de Chile llueve para las Fiestas Patrias? Esto dice el pronóstico del tiempo

Miércoles 17 de septiembre : Región de Los Lagos: costa, cordillera sur y Chiloé – lluvias débiles y aisladas.

: Región de Los Lagos: costa, cordillera sur y Chiloé – lluvias débiles y aisladas. Jueves 18 de septiembre : Desde la región de Los Ríos hasta norte de Aysén – lluvias moderadas | La Araucanía, Biobío, Ñuble, Maule – lluvias en la madrugada

: Desde la región de Los Ríos hasta norte de Aysén – lluvias moderadas | La Araucanía, Biobío, Ñuble, Maule – lluvias en la madrugada Viernes 19 de septiembre (noche) / Sábado 20 (madrugada y día) : Biobío, Ñuble y Maule – chubascos intensos, 5 a 8 mm/h.

: Biobío, Ñuble y Maule – chubascos intensos, 5 a 8 mm/h. Sábado 20 de septiembre : Desde la región de Valparaíso hasta Chiloé – lluvias intermitentes durante el día.

: Desde la región de Valparaíso hasta Chiloé – lluvias intermitentes durante el día. Domingo 21 de septiembre: Tramo central: lluvias débiles y dispersas.











