VIDEO. Pamela Díaz confiesa que fue infiel y revela cómo se le contó a su pareja: “Le dije, ‘esa persona es un conocido tuyo’”
La animadora de Canal 13 detalló cómo fue el momento en el que su entonces novio supo que ella había estado con otro.
En su última emisión, Hay que decirlo centró su conversación en el tema de la infidelidad, luego de abordar el engaño de Fabricio Vasconcelos a su esposa Mariela Román.
Durante la emisión, el panel recibió numerosos mensajes de televidentes compartiendo experiencias personales, y en ese contexto, Pamela Díaz reveló un episodio propio.
“Yo una vez confesé que fui infiel, se lo dije. No voy a decir quién fue. Se lo dije porque yo ya estaba separada, y porque lo tenía que decir, porque era algo que mi cuerpo lo tenía que rechazar”, explicó la animadora, sorprendiendo a sus compañeros.
El equipo le solicitó precisar detalles como la fecha o el nombre del involucrado, pero la conductora rechazó entregar más antecedentes.
Según relató La Fiera, “Me sentí y le dije, ‘tú tienes que saber que no te puedes juntar más con esa persona, y esa persona es un muy buen conocido tuyo, y yo tuve una cosa poca, una colaboración...’”.
“Y yo le conté con nombre y apellido, dónde fue y quién era la persona y todo. Y me dice: ‘¿Por qué tanta maldad en ti? Yo jamás haría algo así ¿Cuál es la necesidad de separarme con mi amigo?’. Ándate a la... ‘Entonces sigue con tu amigo’, le dije. Son muy amigos hasta el día de hoy”, complementó.
Finalmente, para concluir, cerró: “Me da lo mismo que sigan siendo amigos. Pero encuentro que tú no puedes tener un amigo que se metió con alguien que fue tu pareja o expareja, es imposible. ¡Imposible! Por lo menos para mí no existe eso”.