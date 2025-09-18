;

VIDEO. “Pobre de ella que se le ocurra decir que no”: Mariela Sotomayor realiza potentes acusaciones contra Alejandra Valle

La periodista arremetió sin filtros contra su colega y excompañera en “Intrusos”.

Una dura confesión realizó Mariela Sotomayor sobre sus vivencias en el programa Intrusos, espacio de farándula de La Red que estuvo al aire hasta el año 2018.

La periodista, invitada al espacio Juzgamos y nos funamos, recordó lo incómodo que fue para ella ser parte de dicho panel y no dudó en señalar directamente a Alejandra Valle.

El adelanto de la entrevista fue difundido en Que te lo digo, donde Sotomayor aseguró: “Mi peor experiencia laboral fue trabajar en Intrusos, lejos. Fui panelista de Intrusos”.

Con tono enfático, añadió: “No, horrible, lo dije en su momento, pero una animosidad, unas ganas de que le fuera mal a todo el mundo, y estuve todo el tiempo muy incómoda”.

Más tarde profundizó en las razones de su malestar: “Había gente en ese tiempo que era satánica, que no te dejaban hablar, te trataban mal, te cortaban... No...”.

Fue en ese punto cuando Danilo 21, entrevistador del espacio, le consultó quién no la dejaba hablar. La exchica reality no dudó en responder y mencionó a Alejandra Valle. “Y pobre de ella que se le ocurra decir que no”, recalcó.

La periodista además recordó episodios de tensión en el estudio: “Se enojaba cuando la Nataly Chilet hacía las menciones, y a veces las hacía con ella, entonces como la Ale es más bajita, y la Nati un pan de Dios, de la poca gente buena, y la otra se enojaba, porque la otra estaba con tacos, quería que se sacara los tacos. Era superheavy”.

