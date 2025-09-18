Revelan la identidad de quién sería la pareja de Florencia: Marcela Vacarezza y Rafa Araneda tendrían nuevo yerno

Las redes sociales se llenaron de comentarios luego de que Florencia Araneda, hija de Marcela Vacarezza y Rafael Araneda, mostrara públicamente una romántica postal en compañía de un misterioso joven, quien sería su nueva pareja.

El inicio de esta relación se daría tiempo después de su quiebre con Pedro “Piru” Cisterna, hijo de Diana Bolocco, con quien mantuvo un vínculo sentimental en el pasado.

Cabe recordar que a inicios de 2025, Florencia conversó con FMDOS sobre su situación sentimental, donde aclaró que “mi corazón está bien, estoy muy tranquila. Desde que me vine he estado en un proceso de mucho autoconocimiento y de crecimiento personal”.

En esa entrevista también dejó claro que no tenía prisa por comenzar una nueva relación. “Siempre estoy abierta al amor y al cariño, tanto para entregarlo como para recibirlo, pero no tengo ninguna necesidad ni ningún apuro”, declaró en aquella oportunidad.

La imagen que reveló esta nueva relación, fue publicada en la cuenta personal de Benjamín Numair, quien sería el joven ingeniero comercial que logró conquistar a la influencer y modelo. Posteriormente, la foto fue reposteadada por Florencia en sus historias de Instagram.

Hasta ahora, la joven había optado por mantener en reserva su vida privada, aunque en los últimos días ha compartido registros más personales con sus seguidores. Eso sí, todavía se desconoce si Marcela Vacarezza y Rafael Araneda ya conocieron a quien sería su nuevo yerno.