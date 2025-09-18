;

Revelan la identidad de quién sería la pareja de Florencia: Marcela Vacarezza y Rafa Araneda tendrían nuevo yerno

La joven modelo e influencer previamente había tenido una relación con Pedro Cisternas, hijo de Diana Bolocco.

Alejandro Basulto

Instagram

Instagram

Las redes sociales se llenaron de comentarios luego de que Florencia Araneda, hija de Marcela Vacarezza y Rafael Araneda, mostrara públicamente una romántica postal en compañía de un misterioso joven, quien sería su nueva pareja.

El inicio de esta relación se daría tiempo después de su quiebre con Pedro “Piru” Cisterna, hijo de Diana Bolocco, con quien mantuvo un vínculo sentimental en el pasado.

Cabe recordar que a inicios de 2025, Florencia conversó con FMDOS sobre su situación sentimental, donde aclaró que “mi corazón está bien, estoy muy tranquila. Desde que me vine he estado en un proceso de mucho autoconocimiento y de crecimiento personal”.

Revisa también:

ADN

En esa entrevista también dejó claro que no tenía prisa por comenzar una nueva relación. “Siempre estoy abierta al amor y al cariño, tanto para entregarlo como para recibirlo, pero no tengo ninguna necesidad ni ningún apuro”, declaró en aquella oportunidad.

La imagen que reveló esta nueva relación, fue publicada en la cuenta personal de Benjamín Numair, quien sería el joven ingeniero comercial que logró conquistar a la influencer y modelo. Posteriormente, la foto fue reposteadada por Florencia en sus historias de Instagram.

Hasta ahora, la joven había optado por mantener en reserva su vida privada, aunque en los últimos días ha compartido registros más personales con sus seguidores. Eso sí, todavía se desconoce si Marcela Vacarezza y Rafael Araneda ya conocieron a quien sería su nuevo yerno.

ADN

Contenido patrocinado

Karol G evoca el estilo de Adele con deslumbrante vestido en el Vaticano

Karol G evoca el estilo de Adele con deslumbrante vestido en el Vaticano

¡Bravo! Mon Laferte al Latin Grammy 2025: Compite con Karol G y Bad Bunny

¡Bravo! Mon Laferte al Latin Grammy 2025: Compite con Karol G y Bad Bunny

Histórico restaurante chileno se vuelve el panorama favorito para las Fiestas Patrias 2025: Ubicado en pleno Barrio Italia en Santiago

Histórico restaurante chileno se vuelve el panorama favorito para las Fiestas Patrias 2025: Ubicado en pleno Barrio Italia en Santiago

&#039;Lo pospusimos demasiado tiempo&#039;: Sylvester Stallone revela que su idea de una precuela de «Rambo» con IA fue descartada

'Lo pospusimos demasiado tiempo': Sylvester Stallone revela que su idea de una precuela de «Rambo» con IA fue descartada

Milo J revela el tracklist de su nuevo disco: colaboraciones con Silvio Rodríguez, Akriila y más

Milo J revela el tracklist de su nuevo disco: colaboraciones con Silvio Rodríguez, Akriila y más

Kidd Voodoo llega a Bresh X Sátiros: Cuándo, dónde y entradas para la masiva fiesta de Halloween

Kidd Voodoo llega a Bresh X Sátiros: Cuándo, dónde y entradas para la masiva fiesta de Halloween

Miley Cyrus confirma el lanzamiento de &#039;Something Beautiful&#039; deluxe: ¿Cuándo se estrena?

Miley Cyrus confirma el lanzamiento de 'Something Beautiful' deluxe: ¿Cuándo se estrena?

&#039;Use Your Illusion&#039;, la obra maestra con la que Guns N&#039; Roses comenzó a separarse, cumple 34 años

'Use Your Illusion', la obra maestra con la que Guns N' Roses comenzó a separarse, cumple 34 años

¿Se viene un spin-off de El Verano en que Me Enamoré?: Todo lo que sabemos tras el fin de la serie

¿Se viene un spin-off de El Verano en que Me Enamoré?: Todo lo que sabemos tras el fin de la serie

Quién es Javiera Victoria, la joven señalada como la nueva pareja de Francisco Kaminski

Quién es Javiera Victoria, la joven señalada como la nueva pareja de Francisco Kaminski

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad