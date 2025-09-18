VIDEOS. Marcus Rashford sorprende como la gran figura para el triunfal debut del Barcelona en la Champions League
El inglés anotó sus primeros dos goles como culé para la victoria sobre Newcastle.
Barcelona superó una dura prueba este jueves al enfrentar al Newcastle United por la primera fecha de la fase de liga de la Champions League 2025-2026.
Los catalanes fueron hasta St. James Park sin su gran figura, Lamine Yamal, y padecieron la falta de creatividad ofensiva en gran parte del compromiso.
Sin embargo, el héroe de los culé fue el inglés Marcus Rashford, que anotó sus primeros goles desde su arribo al club.
El ex Manchester United abrió la cuenta a los 58 minutos con un impecable cabezazo, tras centro de Joules Koundé.
Sin embargo, menos de 10 minutos después, Marcus Rashford convirtió uno de los goles de la jornada tras sacarse la marca de dos defensores y clavar un potente derechazo para batir a Nick Pope.
Barcelona logró administrar la ventaja, aun cuando Newcastle United terminó empujando durante los minutos finales, cuestión que les permitió descontar con el tanto de Anthony Gordon.
Sin embargo, la reacción británica no alcanzó para evitar el 2-1 final con que los españoles se llevaron los tres puntos.