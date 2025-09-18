Marcus Rashford sorprende como la gran figura para el triunfal debut del Barcelona en la Champions League / Lee Parker - CameraSport

Barcelona superó una dura prueba este jueves al enfrentar al Newcastle United por la primera fecha de la fase de liga de la Champions League 2025-2026.

Los catalanes fueron hasta St. James Park sin su gran figura, Lamine Yamal, y padecieron la falta de creatividad ofensiva en gran parte del compromiso.

Sin embargo, el héroe de los culé fue el inglés Marcus Rashford, que anotó sus primeros goles desde su arribo al club.

El ex Manchester United abrió la cuenta a los 58 minutos con un impecable cabezazo, tras centro de Joules Koundé.

¡RASHFORD PONE EN VENTAJA AL BARCELONA! Hermoso centro de Koundé y cabezazo de Marcus, para el 1-0 sobre Newcastle.



— SportsCenter (@SC_ESPN) September 18, 2025

Sin embargo, menos de 10 minutos después, Marcus Rashford convirtió uno de los goles de la jornada tras sacarse la marca de dos defensores y clavar un potente derechazo para batir a Nick Pope.

No está Lamine Yamal, pero está MARCUS RASHFORD. ¡UNO DE LOS MEJORES GOLES DE LA FECHA 1 DE LA #CHAMPIONS!



— SportsCenter (@SC_ESPN) September 18, 2025

Barcelona logró administrar la ventaja, aun cuando Newcastle United terminó empujando durante los minutos finales, cuestión que les permitió descontar con el tanto de Anthony Gordon.

Sin embargo, la reacción británica no alcanzó para evitar el 2-1 final con que los españoles se llevaron los tres puntos.