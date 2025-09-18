Amargo regreso para De Bryune a Inglaterra: derrota y temprana salida en la derrota de Nápoli ante Manchester City / Crystal Pix/MB Media

En la primera fecha de la fase de liga de la Champions League 2025-2026, el duelo quizá con más morbo era el que enfrentaba al Manchester City con el Nápoli.

Todo considerando que sería el primer partido en que un ídolo de los “Citizens”, Kevin de Bruyne, visitaría a su exclub, ahora como parte del plantel del campeón vigente de la Serie A.

Sin embargo, al margen de las muestras de cariño para el belga, su expedición en el Etihad Stadium fue, cuando menos, amarga.

Esto considerando la temprana expulsión de Giovanni Di Lorenzo al minuto 21, pues Antonio Conte optó por reordenar la defensa, sacando al minuto 26 a Kevin de Bruyne.

PROBLEMAS PARA NAPOLI: Di Lorenzo se tiró a barrer como último hombre, tocó a Haaland y, tras una revisión, el árbitro lo EXPULSÓ.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/aSqCaKSNW2 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 18, 2025

Como generalmente pasa en el fútbol moderno, el equipo que tiene un jugador de más en cancha termina imponiéndose, y así lo hizo el Manchester City.

La apertura de la cuenta fue obra de su máximo artillero, Erling Haaland, que a los 56 minutos aprovechó un pase de Foden para llegar a los 50 goles en 49 duelos en Champions League.

EL ANDROIDE, SIEMPRE ÉL: tras un gran pase de Foden, Haaland apareció en el área, marcó el 1-0 de Manchester City vs. Napoli de cabeza y llegó a su gol número 50 en 49 partidos de #CHAMPIONSxESPN.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/6Twx2GA0T1 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 18, 2025

Luego, a los 65 minutos, los ingleses sellaron su victoria con una gran arremetida de Jeremy Doku para el 2-0 final.