VIDEOS. Amargo regreso para De Bryune a Inglaterra: derrota y temprana salida en la derrota de Nápoli ante Manchester City
El ídolo de los “Citizens” no jugó ni media hora en el Etihad Stadium, donde Erling Haaland aprovechó de ampliar su increíble registro goleador.
En la primera fecha de la fase de liga de la Champions League 2025-2026, el duelo quizá con más morbo era el que enfrentaba al Manchester City con el Nápoli.
Todo considerando que sería el primer partido en que un ídolo de los “Citizens”, Kevin de Bruyne, visitaría a su exclub, ahora como parte del plantel del campeón vigente de la Serie A.
Sin embargo, al margen de las muestras de cariño para el belga, su expedición en el Etihad Stadium fue, cuando menos, amarga.
Esto considerando la temprana expulsión de Giovanni Di Lorenzo al minuto 21, pues Antonio Conte optó por reordenar la defensa, sacando al minuto 26 a Kevin de Bruyne.
Como generalmente pasa en el fútbol moderno, el equipo que tiene un jugador de más en cancha termina imponiéndose, y así lo hizo el Manchester City.
La apertura de la cuenta fue obra de su máximo artillero, Erling Haaland, que a los 56 minutos aprovechó un pase de Foden para llegar a los 50 goles en 49 duelos en Champions League.
Luego, a los 65 minutos, los ingleses sellaron su victoria con una gran arremetida de Jeremy Doku para el 2-0 final.