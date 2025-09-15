;

Vuelve la Champions League: estos son los 18 partidos que darán inicio a la fase de liga

La instancia que reúne a 36 equipos arrancará esta semana.

Carlos Madariaga

Esta semana vuelve con todo el desarrollo de la edición 2025-2026 de la Champions League.

Se mantendrá el cambio de formato de la temporada pasada, donde se estrenó el formato de fase de liga, con 36 equipos que desarrollarán 144 partidos.

La primera de las ocho jornadas se disputará entre este martes 16 y el jueves 18 de septiembre.

Para esta primera fecha, destaca el choque del Real Madrid ante Olympique Marsella, el Ajax contra el Inter de Milán, un interesante Liverpool vs Atlético de Madrid y el estreno del campeón vigente, PSG, contra Atalanta, junto con el duelo del Bayern Munich ante Chelsea.

La agenda de la primera fecha de la Champions League 2025-2026

Martes 16 de septiembre

13:45 hrs | Athletic Club vs. Arsenal | San Mamés, Bilbao

13:45 hrs | PSV vs. Union Saint-Gilloise | Philipps Stadium, Eindhoven

16:00 hrs | Benfica vs. Qarabag | Estadio Da Luz, Lisboa

16:00 hrs | Juventus vs. Borussia Dortmund | Allianz Stadium, Turin

16:00 hrs | Real Madrid vs. Olympique Marsella | Santiago Bernabéu, Madrid

16:00 hrs | Tottenham vs. Villarreal | Tottenham Hotspur Stadium, Londres

Miércoles 17 de septiembre

13:45 hrs | Olympiacos vs. Pafos | Giorgios Karaiskakis, El Pireo

13:45 hrs | Slavia Praga vs. Bodo/Glimt | Fortuna Arena, Praga

16:00 hrs | Ajax vs. Inter de Milán | Johan Cruyff Arena, Amsterdam

16:00 hrs | Bayern Munich vs. Chelsea | Allianza Arena, Múnich

16:00 hrs | Liverpool vs. Atlético de Madrid | Anfield Road, Liverpool

16:00 hrs | PSG vs. Atalanta | Parque de los Príncipes, París

Jueves 18 de septiembre

13:45 hrs | Club Brujas vs. Mónaco | Jan Breydel Stadion, Brujas

13:45 hrs | Copenhague vs. Bayer Leverkusen | Parken Stadium, Copenhague

16:00 hrs | Eintracht Frankfurt vs. Galatasaray | Deutsche Bank Park, Frankfurt

16:00 hrs | Manchester City vs. Nápoli | Etihad Stadium, Manchester

16:00 hrs | Newcastle vs. Barcelona | St.James Park, Newcastle

16:00 hrs | Sporting Lisboa vs. Kairat Almaty | José Alvalade, Lisboa

