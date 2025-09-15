Vuelve la Champions League: estos son los 18 partidos que darán inicio a la fase de liga
La instancia que reúne a 36 equipos arrancará esta semana.
Esta semana vuelve con todo el desarrollo de la edición 2025-2026 de la Champions League.
Se mantendrá el cambio de formato de la temporada pasada, donde se estrenó el formato de fase de liga, con 36 equipos que desarrollarán 144 partidos.
La primera de las ocho jornadas se disputará entre este martes 16 y el jueves 18 de septiembre.
Para esta primera fecha, destaca el choque del Real Madrid ante Olympique Marsella, el Ajax contra el Inter de Milán, un interesante Liverpool vs Atlético de Madrid y el estreno del campeón vigente, PSG, contra Atalanta, junto con el duelo del Bayern Munich ante Chelsea.
La agenda de la primera fecha de la Champions League 2025-2026
Martes 16 de septiembre
13:45 hrs | Athletic Club vs. Arsenal | San Mamés, Bilbao
13:45 hrs | PSV vs. Union Saint-Gilloise | Philipps Stadium, Eindhoven
16:00 hrs | Benfica vs. Qarabag | Estadio Da Luz, Lisboa
16:00 hrs | Juventus vs. Borussia Dortmund | Allianz Stadium, Turin
16:00 hrs | Real Madrid vs. Olympique Marsella | Santiago Bernabéu, Madrid
16:00 hrs | Tottenham vs. Villarreal | Tottenham Hotspur Stadium, Londres
Miércoles 17 de septiembre
13:45 hrs | Olympiacos vs. Pafos | Giorgios Karaiskakis, El Pireo
13:45 hrs | Slavia Praga vs. Bodo/Glimt | Fortuna Arena, Praga
16:00 hrs | Ajax vs. Inter de Milán | Johan Cruyff Arena, Amsterdam
16:00 hrs | Bayern Munich vs. Chelsea | Allianza Arena, Múnich
16:00 hrs | Liverpool vs. Atlético de Madrid | Anfield Road, Liverpool
16:00 hrs | PSG vs. Atalanta | Parque de los Príncipes, París
Jueves 18 de septiembre
13:45 hrs | Club Brujas vs. Mónaco | Jan Breydel Stadion, Brujas
13:45 hrs | Copenhague vs. Bayer Leverkusen | Parken Stadium, Copenhague
16:00 hrs | Eintracht Frankfurt vs. Galatasaray | Deutsche Bank Park, Frankfurt
16:00 hrs | Manchester City vs. Nápoli | Etihad Stadium, Manchester
16:00 hrs | Newcastle vs. Barcelona | St.James Park, Newcastle
16:00 hrs | Sporting Lisboa vs. Kairat Almaty | José Alvalade, Lisboa