Le llueve sobremojado: Gabriel Arias queda fuera del próximo partido de Racing Club

El portero nacional, que había perdido la titularidad, ahora sufrió problemas médicos de cara al juego con Huracán.

Carlos Madariaga

Le llueve sobremojado: Gabriel Arias queda fuera del próximo partido de Racing Club / JUAN MABROMATA

No son días sencillos los que vive Gabriel Arias en Racing Club, pese a que su equipo está peleando a nivel internacional.

El portero nacional perdió la titularidad en los últimos dos partidos de la “Academia”, incluyendo el duelo por cuartos de final de Copa Libertadores contra Vélez Sarsfield, perdiendo el puesto ante Facundo Cambeses.

Para peor, el exseleccionado chileno quedó fuera de la citación para el choque ante Huracán en Parque Patricios, por la novena fecha del Torneo de Clausura en Argentina.

Según informaron diversos medios trasandinos, Gabriel Arias no jugará producto de un cuadro febril por faringitis.

Gabriel Rojas y Santiago Solari también quedaron al margen del partido entre Racing Club y Huracán, que se disputará este viernes 19, a las 19:00 horas de Chile.

