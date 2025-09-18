Quinteros recuerda a Colo Colo tras llegar a Argentina para firmar por Independiente

Desde hace varios días se viene hablando en Argentina respecto a la inminente llegada de Gustavo Quinteros para ser el nuevo DT de Independiente.

Sin embargo, la oficialización aún no llega y el propio entrenador llegó este jueves a Buenos Aires con tal de abrochar su arribo al cuadro de Avellaneda.

“La negociación está prácticamente acordada, hay detalles que solucionar y viajé para eso. Me interesa mucho estar en Independiente, tomar este proceso. Esperemos llegar a un acuerdo definitivo estos días. Con una buena voluntad de las dos partes, esperamos llegar a acuerdo”, reconoció en su arribo al país trasandino.

“Espero tener una idea clara de lo que tiene y necesita Independiente, planificar una temporada próxima para cumplir los objetivos. Lo más importante es pelear títulos y jugar copas. Independiente no está a lo mejor en su mejor momento, para mí es una gran motivación. Ojalá se pueda dar”, remarcó respecto a un club que no gana desde fines de junio.

Respecto al proceso que espera tener en su regreso al fútbol argentino, repasó parte de su carrera, recordando también su paso por Chile.

“Cambiar el funcionamiento no es fácil, necesitas tiempo. Me pasó en Vélez Sarsfield y Colo Colo, pero allí la dirigencia nos dio el tiempo necesario para cumplir los objetivos. Ojalá que acá en Independiente, si hay acuerdo, poder conseguir esos objetivos, sobre todo el año que viene”, cerró Gustavo Quinteros.