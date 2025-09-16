VIDEOS. Sin chilenos en cancha: Racing vence a Vélez en un duelo lleno de polémicas por los cuartos de Copa Libertadores
Claudio Baeza, Diego Valdés y Gabriel Arias no vieron acción en choque de argentinos.
Durante la jornada de este martes, Vélez Sarsfield y Racing de Avellaneda dieron inicio a los cuartos de final de la Copa Libertadores en un encuentro cargado de polémicas.
En el Estadio José Amalfitani, fueron los locales quienes dominaron las acciones del juego, con Agustín Bouzat como dueño y patrón de la mitad de la cancha. Sin embargo, a minutos de irse al descanso, Lisandro Magallán arruinó el buen trabajo de su equipo con una infantil expulsión.
Ya en la segunda etapa y con un hombre de más, la “Academia” no tardó en adelantarse con un gol de Adrián “Maravilla” Martínez (53′), quien remató de primera, casi en el área chica, un gran centro de Facundo Mura.
Revisa también:
A la hora de partido, el cuadro de Liniers logró el empate con un gol de Aaron Quirós tras un saque de esquina, pero el tanto fue invalidado porque, al momento del lanzamiento, el balón había superado la línea final del campo.
Con el triunfo de visita, Racing tendrá la primera opción de clasificar a las semifinales en el partido de vuelta, cuando reciba a Vélez en el Cilindro el próximo martes 23 de septiembre.