Cancelan amistoso entre selecciones mundialistas sub 20 por problemas con la cancha

Según información de ADN Deportes, Egipto se negó a enfrentar a Panamá.

Carlos Madariaga

Álvaro Lara

Cancelan amistoso entre selecciones mundialistas sub 20 por problemas con la cancha

Twitter @fepafut

A casi una semana de que arranque el Mundial Sub 20 en Chile, varios elencos ya se han instalado algunos de los equipos que competirán en suelo nacional.

Panamá fue el primero en arribar al país semanas atrás, instalando su campamento en Quillota.

En ese contexto, los centroamericanos disputarían un amistoso este jueves ante su similar de Egipto, rival de Chile en la fase de grupos, y que llegó el fin de semana pasado.

Todo estaba acordado para que el encuentro se pudiera disputar en el complejo deportivo de San Luis de Quillota.

Sin embargo, según información de ADN Deportes, en Egipto evaluaron de mala manera la cancha y optaron por retirarse del lugar, con lo que el amistoso no se disputó.

