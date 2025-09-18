El VAR salva a Castellón: mano previa invalida el tanto con que Alianza Lima sacaba ventaja ante la U / ERNESTO BENAVIDES

En el cierre del primer tiempo, Alianza Lima daba el primer golpe ante la U de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Todo luego que el ecuatoriano Fernando Gaibor remató desde fuera del área para abrir la cuenta, ante la escasa reacción del portero azul, Gabriel Castellón.

Sin embargo, cuando se desataba la algarabía en el estadio Alejandro Villanueva, apareció el VAR.

Al revisar la secuencia, el juez Ramón Abatti reparó en una mano de Kevin Quevedo antes de que se produjera el centro que recepcionó Gaibor y, para alivio de la U de Chile, el tanto se invalidó.