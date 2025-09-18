;

VIDEO. El VAR salva a Castellón: mano previa invalida el tanto con que Alianza Lima sacaba ventaja ante la U

Fernando Gaibor anotó con la complicidad del portero azul, pero el juez anuló el gol por una acción ilegítima en la jugada.

Carlos Madariaga

El VAR salva a Castellón: mano previa invalida el tanto con que Alianza Lima sacaba ventaja ante la U

El VAR salva a Castellón: mano previa invalida el tanto con que Alianza Lima sacaba ventaja ante la U / ERNESTO BENAVIDES

En el cierre del primer tiempo, Alianza Lima daba el primer golpe ante la U de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Todo luego que el ecuatoriano Fernando Gaibor remató desde fuera del área para abrir la cuenta, ante la escasa reacción del portero azul, Gabriel Castellón.

Sin embargo, cuando se desataba la algarabía en el estadio Alejandro Villanueva, apareció el VAR.

Al revisar la secuencia, el juez Ramón Abatti reparó en una mano de Kevin Quevedo antes de que se produjera el centro que recepcionó Gaibor y, para alivio de la U de Chile, el tanto se invalidó.

Contenido patrocinado

Karol G evoca el estilo de Adele con deslumbrante vestido en el Vaticano

Karol G evoca el estilo de Adele con deslumbrante vestido en el Vaticano

¡Bravo! Mon Laferte al Latin Grammy 2025: Compite con Karol G y Bad Bunny

¡Bravo! Mon Laferte al Latin Grammy 2025: Compite con Karol G y Bad Bunny

Histórico restaurante chileno se vuelve el panorama favorito para las Fiestas Patrias 2025: Ubicado en pleno Barrio Italia en Santiago

Histórico restaurante chileno se vuelve el panorama favorito para las Fiestas Patrias 2025: Ubicado en pleno Barrio Italia en Santiago

&#039;Lo pospusimos demasiado tiempo&#039;: Sylvester Stallone revela que su idea de una precuela de «Rambo» con IA fue descartada

'Lo pospusimos demasiado tiempo': Sylvester Stallone revela que su idea de una precuela de «Rambo» con IA fue descartada

Milo J revela el tracklist de su nuevo disco: colaboraciones con Silvio Rodríguez, Akriila y más

Milo J revela el tracklist de su nuevo disco: colaboraciones con Silvio Rodríguez, Akriila y más

Kidd Voodoo llega a Bresh X Sátiros: Cuándo, dónde y entradas para la masiva fiesta de Halloween

Kidd Voodoo llega a Bresh X Sátiros: Cuándo, dónde y entradas para la masiva fiesta de Halloween

Miley Cyrus confirma el lanzamiento de &#039;Something Beautiful&#039; deluxe: ¿Cuándo se estrena?

Miley Cyrus confirma el lanzamiento de 'Something Beautiful' deluxe: ¿Cuándo se estrena?

&#039;Use Your Illusion&#039;, la obra maestra con la que Guns N&#039; Roses comenzó a separarse, cumple 34 años

'Use Your Illusion', la obra maestra con la que Guns N' Roses comenzó a separarse, cumple 34 años

¿Se viene un spin-off de El Verano en que Me Enamoré?: Todo lo que sabemos tras el fin de la serie

¿Se viene un spin-off de El Verano en que Me Enamoré?: Todo lo que sabemos tras el fin de la serie

Quién es Javiera Victoria, la joven señalada como la nueva pareja de Francisco Kaminski

Quién es Javiera Victoria, la joven señalada como la nueva pareja de Francisco Kaminski

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad