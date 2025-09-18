Este jueves por la tarde, la acción del fútbol continental en Sudamérica continuó con varios partidos atractivos, entre ellos el que disputaron en Ecuador, Liga de Quito y São Paulo por la ida de los 4tos de final de la Copa Libertadores.

En el Estadio Rodrigo Paz Delgado, el local se hizo respetar y tomó una importante ventaja sobre los brasileños, pensando en la revancha de la próxima semana.

Los pupilos de Tiago Nunes, ex DT de la Universidad Católica, se impusieron gracias a los goles de Bryan Ramírez (15′) y Michael Estrada (78′), para estructurar un 2-0 más que contundente.

La revancha se disputará la próxima semana en el Estadio Morumbí, duelo donde el local necesitará ganar por al menos dos goles para forzar los penales y sobre tres para avanzar directo. Cualquier otro resultado clasificará a los ecuatorianos a las semifinales del torneo.

Los goles de Liga sobre São Paulo

¡LA LIGA PEGÓ PRIMERO! Bryan Ramírez recibió una asistencia fantástica y marcó el 1-0 contra San Pablo.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/kd4TsWMujs — SportsCenter (@SC_ESPN) September 18, 2025