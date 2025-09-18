;

VIDEO. Liga de Quito da el primer golpe ante São Paulo por los 4tos de final de la Copa Libertadores

El cuadro que dirige Tiago Nunes, ex UC, tomó una importante ventaja pensando en la revancha de la próxima semana en suelo brasileño.

Gonzalo Miranda

Este jueves por la tarde, la acción del fútbol continental en Sudamérica continuó con varios partidos atractivos, entre ellos el que disputaron en Ecuador, Liga de Quito y São Paulo por la ida de los 4tos de final de la Copa Libertadores.

En el Estadio Rodrigo Paz Delgado, el local se hizo respetar y tomó una importante ventaja sobre los brasileños, pensando en la revancha de la próxima semana.

Los pupilos de Tiago Nunes, ex DT de la Universidad Católica, se impusieron gracias a los goles de Bryan Ramírez (15′) y Michael Estrada (78′), para estructurar un 2-0 más que contundente.

La revancha se disputará la próxima semana en el Estadio Morumbí, duelo donde el local necesitará ganar por al menos dos goles para forzar los penales y sobre tres para avanzar directo. Cualquier otro resultado clasificará a los ecuatorianos a las semifinales del torneo.

Los goles de Liga sobre São Paulo

