El milimétrico offside que le impidió a la U abrir la cuenta contra Alianza Lima / ERNESTO BENAVIDES

Universidad de Chile pudo haber dado tempranamente el golpe ante Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

En el estadio Alejandro Villanueva de Lima, los azules arrancaron de mejor manera en un cortado comienzo, pudiendo incluso abrir el marcador.

Todo luego que a los cinco minutos de juego, Lucas Assadi asistió a Maximiliano Guerrero, que batía con un remate potente a Guillermo Vizcarra.

Sin embargo, el extremo de la U de Chile se adelantó levemente en su desplazamiento, cuestión que llevó a que el tanto se anulara por un milimétrico offside.