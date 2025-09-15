Este jueves, la Universidad de Chile tiene programada una visita histórica a la capital peruana: visitará a Alianza Lima por el duelo de ida de los 4tos de final de la Copa Sudamericana.

El choque se da en el marco de la polémica clasificación azul a la instancia de los ocho mejores. Tras la brutalidad vivida en Buenos Aires ante Independiente, la Conmebol decidió darle la clasificación a los azules, eliminado del torneo a los argentinos.

Ramon Abatti fue designado por la Conmebol para impartir justicia entre Alianza Lima y la Universidad de Chile, equipos que se medirán el próximo jueves 18 de septiembre, desde las 21:30 horas de nuestro país.

El partido se enmarca en el gran momento que atraviesa el ‘Romántico Viajero’. Los azules vienen de consagrarse como el mejor equipo del 2024 tras quedarse con la Supercopa al golear a Colo Colo.

Alianza Lima vs La U, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Alianza Lima y la Universidad de Chile lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de ESPN y Disney+.

Jueves 18 de septiembre