Juan Pedro Verdier sorprende en Mundos Opuestos con confesión polémica sobre Karen Paola

Juan Pedro Verdier, exintegrante de Mekano, volvió a acaparar la atención en Mundos Opuestos de Canal 13 durante una actividad que puso a los participantes a revelar situaciones íntimas y personales.

La dinámica fue liderada por Matías Vega, quien llegó al reality para coordinar la instancia. Los concursantes debían confesar algo que nunca antes habían contado frente a las cámaras.

Mientras varios participantes compartían historias que generaron risas y sorpresa, Juan Pedro decidió sincerarse sobre un episodio que involucró a Karen Paola, con quien tuvo una cercanía en el pasado.

El exrostro de televisión relató que, durante un viaje de la cantante a México, sus celos lo llevaron a un comportamiento que él mismo calificó de “tóxico”.

“La seguí de una manera bastante obsesiva. En esa época, Instagram mostraba las fotos en tiempo real y yo revisé cada publicación para ver dónde estaba y con quién”, explicó.

Agregó que, durante su revisión, comprobó que Karen Paola estaba acompañada de su madre y su hermana en la discoteca. A pesar de su actitud celosa, aseguró que la cantante se comportó de manera correcta.

“Quería asegurarme de que todo estaba bien, pero ella actuó con mucha normalidad”, concluyó.

La confesión generó comentarios entre los compañeros del reality y dejó a la audiencia sorprendida, mostrando un lado más humano y vulnerable del exintegrante de Mekano.