Compadre Moncho celebra homenaje en mural de restaurante “El Hoyo”: obra de arte incluye a 11 iconos chilenos

El actor Adriano Castillo agradeció el homenaje del histórico local, que reabrió sus puertas en Providencia.

Verónica Villalobos

Santiago

El tradicional restaurante “El Hoyo”, fundado en 1912, reabrió sus puertas en Barrio Italia con una renovada decoración que incluye un mural en homenaje a 11 íconos de la cultura chilena. Entre ellos destaca la figura de Adriano Castillo, conocido como el “Compadre Moncho” de la serie Los Venegas.

El actor expresó en sus redes sociales que “no hay honor ni reconocimiento más grande que decorar el imaginario de una cultura y, mejor aún, junto a tan diversos e importantes exponentes de la chilenidad”. Desde el restaurante respondieron con un mensaje de gratitud y lo invitaron a conocer el mural en persona.

El homenaje incluye también a figuras como Tommy Rey, Ana González, Álvaro Henríquez, Daniel Muñoz, Hernán “Nano” Núñez, Margot Loyola, Dióscoro Rojas, y a los hermanos Violeta, Nicanor y Roberto Parra.

El local, que cerró en diciembre de 2024 en Estación Central, reabrió tras siete meses en Providencia, manteniendo su tradición y adaptándose a un nuevo espacio cargado de identidad cultural.

